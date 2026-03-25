A- A+

CONVITE Ciro Nogueira convida ex-governador Castro para federação União-Progressistas Convite foi feito pelas redes sociais em uma publicação no X nesta quarta-feira (25)

Após a condenação de Cláudio Castro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nessa terça-feira (24), o presidente do Progressistas (PP), Ciro Nogueira (PI), convidou o ex-governador do Rio de Janeiro para se candidatar pela federação da sigla com o União Brasil. O convite foi feito pelas redes sociais em uma publicação no X nesta quarta-feira (25).

"Acompanhamos sua trajetória, sabemos da sua integridade e acreditamos que a justiça irá prevalecer, trazendo-o de volta ao cenário eleitoral", escreveu Ciro Nogueira, que convidou Castro para se filiao ao PP.

Nesta quarta-feira, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, sigla a qual Castro está filiado, disse que ele só irá ser candidato ao Senado caso ocorra uma reversão da sua situação na Justiça Eleitoral. Castro está inelegível até 2030.

— O partido não vai correr risco. Cláudio só sai se ganhar o recurso — disse o presidente do PL ao GLOBO.

Momentos depois da condenação, Castro afirmou pelas redes sociais ter "plena convicção" de que governou o estado dentro da legalidade. Ele acrescentou que pretender recorrer da decisão.

"Recebo com grande inconformismo a decisão que, hoje, vai contra a vontade soberana dos quase 5 milhões de eleitores fluminenses", escreveu Castro no seu perfil do X, antigo Twitter. O ex-governador afirmou que as acusações relativas ao escândalo do Ceperj "se referem a questões anteriores ao período eleitoral de 2022".

"Após obter acesso ao acórdão, pretendo recorrer e lutar até a última instância para restabelecer o que considero um desfecho justo para esse caso", concluiu Castro.

Veja também