Ciro Nogueira culpa Zambelli e Jefferson pela derrota de Bolsonaro. Veja os motivos

Um dos motivos mais discutidos após a derrota do presidente Bolsonaro foi o comportamento dos seus aliados. Estrategistas e cientistas políticos avaliam que a reação à bala do presidente do PTB, Roberto Jefferson, a sua prisão pela Polícia Federal, tirou votos preciosos do então presidente.

Outro fato, na reta final da campanha, ocorreu em São Paulo, maior colégio eleitoral do País. Ali, a protagonista do tiro no pé foi a deputada Carla Zambelli, que apontou um revólver em direção a um senhor sob alegação de que teria sido agredida.

Principal aliado de Bolsonaro, o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil do Governo passado, deu uma entrevista ontem à Folha de São Paulo e jogou pesado em relação à atitude de Zambelli. A derrota de Bolsonaro foi causada por erros da própria direita, segundo avaliou.

“Perdemos essa eleição para nós mesmos. Houve alguns erros na condução da comunicação da pandemia, por exemplo, Paulo Guedes contestando a questão do salário mínimo. Aquele louco do Roberto Jefferson com aquela louca da Carla Zambelli saindo atrás de um negro no centro de São Paulo. Algumas decisões do TSE. Muitas coisas”, disse Nogueira.

Ele disse também não acreditar que a contestação das urnas eletrônicas tenha sido um motivador da derrota de Bolsonaro para Lula, mas avaliou que a direita perdeu tempo ao se empenhar em torno do tema.

Na entrevista, Nogueira tratou ainda da parcela de culpa de Bolsonaro nos atos golpistas de 8 de Janeiro. Segundo defendeu, o discurso do aliado ‘pode até ser’ um dos motivadores dos terroristas, mas que os grandes culpados seriam as forças de segurança em Brasília. A avaliação repete a narrativa da extrema-direita de que a suposta omissão do governo Lula seria o ponto principal daquela tentativa de golpe.

"O 8 de janeiro tem muitos culpados. Acho que isso aí [discursos de Bolsonaro contra as urnas] pode ser um fator, mas o grande culpado foi a inoperância das forças que deveriam proteger os palácios e agora nós estamos vendo um general, que é o [ex-]chefe do GSI, abrindo portas para os baderneiros entrarem”, respondeu.