ELEIÇÕES 2026 Ciro Nogueira defende Zema como vice de Flávio Bolsonaro nas eleições deste ano Presidente do PP diz que eleição será decidida no Sudeste, critica escolha de Braga Netto em 2022 e afirma que candidatura de Flávio é "irreversível"

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), é hoje o nome mais competitivo para ocupar a vaga de vice na chapa liderada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pelo Palácio do Planalto nas eleições deste ano.

Na avaliação de Ciro, Zema reúne "entregas e experiência", atributos que, segundo ele, ganham peso diante do cenário eleitoral concentrado no Sudeste. "Eu acho que esta eleição será decidida no Sudeste", disse.

O senador ponderou, no entanto, que ainda é preciso avaliar se o governador mineiro teria capacidade de ampliar o eleitorado da chapa. "Não sei se o Zema chega a somar eleitoralmente", afirmou em entrevista ao O Globo.

Ciro também fez uma crítica à escolha do general Braga Netto como vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022. Segundo ele, a decisão teria sido um erro estratégico ao deixar de dialogar com o eleitorado feminino. "Ali, ele deixou de acenar para as mulheres e perdeu a eleição", afirmou, ao mencionar que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) poderia ter cumprido esse papel.

O senador reforçou ainda que não tem interesse em integrar a chapa presidencial. "Desde já, digo que não quero ser vice e já comuniquei ao Bolsonaro que sou candidato ao Senado, no Piauí. Estou fora dessa", afirmou.

Segundo Ciro, Flávio Bolsonaro precisará dialogar com o eleitorado de centro se quiser ter chances reais de vitória. Para o senador, concentrar esforços apenas no Nordeste não vai alterar o cenário.

"Eu sou de lá, o Nordeste vai votar majoritariamente no Lula, independentemente de o vice ser da região", disse.

Ciro também comparou os perfis dos dois potenciais adversários. Disse que Flávio teria como trunfo a idade, em contraste com Lula, a quem acusa de manter um discurso voltado ao passado. Mas fez um alerta direto ao campo bolsonarista: insistir em falar apenas para a base mais fiel pode custar caro. "Se Flávio só quiser falar para a bolha, ficar dizendo que quer nomear Eduardo Bolsonaro no Itamaraty, vai perder", afirmou.

Próximo à família Bolsonaro, o parlamentar avalia que a candidatura de Flávio é "irreversível", embora evite cravar apoio formal neste momento. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, ele afirmou que o PP só apoiará a candidatura do senador à Presidência caso ele adote um discurso voltado ao centro e não à extrema direita.

