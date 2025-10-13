A- A+

Tarifas Ciro Nogueira diz que açõs de Eduardo Bolsonaro nos EUA causou 'prejuízo gigantesco' para eleições Senador afirmou que pleito estava 'complemente resolvido', mas ações do filho de Jair Bolsonaro fizeram Lula 'se aproveitar de forma ostensiva' para retomar popularidade

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou que a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos causou um "prejuízo gigantesco" para o "projeto político" da direita. De acordo com o parlamentar, antes das ações do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação ao tarifaço imposto por Donald Trump, as eleições do ano que vem estavam "completamente resolvidas".

O senador ponderou que também não saberia o que fazer caso seu pai estivesse "sendo injustiçado", mas justificou que Eduardo "criou uma narrativa falsa" sobre as sanções — que, na visão de Nogueira, sequer foram aplicadas devido ao julgamento de Bolsonaro, como chegou a afirmar Trump. As declarações foram concedidas em entrevista à Band, divulgada neste sábado.

"Foi um erro. Já manifestei até para interlocutores do governo americano. O Trump deveria ter dito quem era o responsável real por essa situação, que era o presidente Lula, por ter atacado o dólar, pela questão do Brics", afirmou Nogueira. "Nos prejudicou eleitoralmente", completou.

O líder do PP afirmou, ainda, que toda a situação envolvendo o tarifaço, sob a justificativa de que teria sido causado por Bolsonaro, fez Lula "se aproveitar de uma forma muito ostensiva" de temas como a defesa da soberania.

"O Lula ficou numa alegria muito grande com esse conflito para retomar sua popularidade. Espero que agora ele tenha responsabilidade e faça essa negociação como todos os países do mundo fizeram", destacou Nogueira. "Eu não condeno o Eduardo (pelas articulações com os EUA), porque não sei o que faria se meu pai estivesse sendo injustiçado, mas foi um prejuízo gigantesco para o nosso projeto político".

