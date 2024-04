Ciro Nogueira diz que Brasil real continua intocado enquanto brigas nas redes "dão o que falar"

A- A+

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, disse que "o Brasil real continua intocado" enquanto as brigas e disputas das redes sociais "dão o que falar". A declaração publicada nesta sexta-feira, 12, no X (antigo Twitter) ocorre diante das críticas do empresário Elon Musk ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes desde o fim de semana.



"Continuamos com a fome, a violência tomando conta do País, milhões de brasileiros sem água, nem dignidade, sem banheiro e sem casa pra morar", escreveu o ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL).

Pesquisa Quaest divulgada na terça-feira, 9, mostrou que o embate entre Musk e Moraes teve uma média de 865 mil menções diárias e alcançou 72 milhões de usuários por dia nas redes sociais. A maior parte dos perfis se posicionou contra o ministro e o Supremo.



Alexandre de Moraes é acusado por Musk, desde o último sábado, 6, de atitudes autoritárias e de "censura" por determinar a suspensão de perfis no X de pessoas investigadas por disseminação de fake news. O bilionário ameaçou descumprir as decisões judiciais e ainda disse que o ministro é um "ditador do Brasil".



Reagindo, o magistrado incluiu o dono do X no inquérito das milícias digitais como investigado e, mencionando "alguns alienígenas" que passaram a conhecer "a seriedade do Poder Judiciário brasileiro", disse que "a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade para proliferação do ódio".

