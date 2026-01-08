A- A+

Eleições 2026 Ciro Nogueira diz ter "simpatia" pela candidatura de Flávio ao Planalto; apoio ainda não foi selado Sigla ainda deseja avaliar se senador é um nome competitivo na disputa pelo Executivo

Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira afirmou nesta quinta-feira ter “simpatia” pela pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência neste ano. O parlamentar alega, no entanto, que o apoio da sigla à chapa bolsonarista ainda não foi selado.

— Ainda teremos conversas no partido para decidir sobre o apoio a Flávio. Precisamos avaliar se ele é um nome competitivo nesta eleição ou apenas um candidato para carregar o legado do pai — disse Nogueira.

Mais cedo, Nogueira disse ao “Valor Econômico” que a pré-candidatura de Flávio está “consolidada” e que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não deve entrar na disputa pelo Planalto.

As declarações do presidente do PP ocorrem após Flávio alegar que caciques da federação União Progressista, formada pelo União Brasil e PP, são “entusiastas” da sua candidatura ao Planalto. A fala do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorreu durante entrevista em podcast do blogueiro Paulo Figueiredo na terça-feira.

— As conversas são muito boas. Está todo mundo nessa página (entusiasmo) (…) E, assim, eu acredito de verdade que eles virão com o nosso palanque, eu não sei se mais cedo ou mais tarde — afirmou Flávio.

Procurado, o União Brasil disse que não irá se manifestar sobre a fala de Flávio.

