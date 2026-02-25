A- A+

Eleições 2026 Ciro Nogueira é carregado e chamado de 'pai dos prefeitos' do Piauí em jantar em Brasília Nogueira afirmou ter sido "o homem público que mais trouxe recursos na história do Piauí" e que a eleição de 2026 será "a mais importante de sua vida"

Pré-candidato à reeleição, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) reuniu, na noite desta terça-feira (24) cerca de 100 prefeitos do Piauí em um jantar, em Brasília. Durante o evento, o senador foi erguido pelos participantes em comemoração e chamado de "pai dos prefeitos" do Estado.

Nogueira afirmou ter sido "o homem público que mais trouxe recursos na história do Piauí" e que a eleição de 2026 será "a mais importante de sua vida". Ele destacou também que destina toda a verba de suas emendas parlamentares às prefeituras do Estado:

"Eu não me canso de dizer: não é 99%. É 100% do meu recurso que vai para os prefeitos e prefeitas do Piauí. Eu acredito em vocês, eu acredito no que vocês se propuseram a fazer. Eu fico muito feliz de estar aqui ao lado de um novo deputado, podendo realizar o sonho de vocês, que é representar bem os seus municípios."

O senador afirmou que sua campanha será voltada aos cidadãos piauienses, independentemente da ideologia política: "Quando você chega a um posto de saúde, você não pede título de eleitor ou certificado de filiação partidária. Você tem que cuidar daquela pessoa com seu cartão do SUS, porque é chegada a hora de nos unirmos para cuidar da nossa gente", disse Nogueira.

O momento foi registrado nas redes sociais do senador, dos prefeitos e de figuras públicas que participaram do evento. "É para isso que eu trabalho todos os dias e, se Deus me permitir, continuarei trabalhando por muito tempo ainda", escreveu Ciro em seu perfil no Instagram.

Na tarde desta quarta-feira (25) o senador receberá mais de 60 prefeitos em seu gabinete com as demandas dos municípios do Piauí.

Para a Presidência da República, o senador e presidente do Partido Progressistas está discutindo se irá apoiar a campanha de Flávio Bolsonaro (PL). Ciro também tem defendido a indicação da senadora Tereza Cristina, que é do PP como vice do filho de Jair Bolsonaro (PL).

"O mais importante para nós não é indicar vice, é ganhar a eleição. Vamos aguardar como vai ser a campanha dele [Flávio], se ele vai ser um candidato para unificar o Brasil, um discurso para ganhar a eleição. Não adianta nada indicar vice e perder a eleição", disse Ciro ao Estadão/Broadcast,, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, em 11 de janeiro.

"Se ele [Flávio] vier como um candidato de centro, um discurso mais de centro, de unificar o Brasil, tem chance de ter o nosso apoio. Se vier apenas como um candidato da extrema direita, com discurso radical, ele não tem chance de ter o nosso apoio. Depende mais dele", declarou Ciro em janeiro.

Ciro Nogueira também tem ensaiado uma reaproximação com o PT e esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em dezembro.

