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Brasil Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro, elogia Lula durante pré-campanha ao Senado Em 2025, senador que foi cotado a assumir a vice de Flávio fez mais de 90 publicações críticas ao governo petista

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante um discurso em São João do Piauí. Pressionado após ser envolvido nas investigações do caso Master, o ex-ministro da Casa Civil durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) já foi cotado para assumir o posto de vice na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL).

“Tenho uma admiração enorme pelo presidente Lula, que foi uma pessoa que enfrentou a questão da fome no nosso país”, afirmou Ciro Nogueira, em vídeo obtido pelo portal ICL Notícias.

Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI) fez ao longo do ano de 2025 mais de 90 publicações críticas ao Planalto, mas parou em novembro. A mudança no comportamento faz parte de uma espécie de "pacto de não agressão" firmado entre ele e o petista, conforme mostrou o colunista do GLOBO Lauro Jardim.

Escândalo do Master

Neste ano, Ciro tornou-se alvo da quinta fase da operação que apura os escândalos do banco Master. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o presidente nacional do PP teria recebido pagamentos mensais de Daniel Vorcaro que variavam entre R$ 300 mil e R$ 500 mil, além de outras vantagens como viagens, hospedagens, uso de imóveis e voos privados.

A investigação apura se esses benefícios teriam sido concedidos em troca de atuação política favorável aos interesses do banco.

Entre os elementos citados pelos investigadores está uma proposta legislativa apresentada no Senado que, segundo a PF, teria sido elaborada por assessores ligados ao Master e favoreceria o banco. A corporação também investiga suspeitas de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de influência.

A defesa do senador nega qualquer irregularidade e afirma que não houve atuação indevida em favor de Vorcaro.

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