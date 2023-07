Ciro Nogueira ignora 'pix de Lula' e mantém críticas; veja a coluna desta quarta (12)

A- A+

“Os interesses que elas (ONGs) representam estão lá fora”

Ex-ministro Aldo Rebelo sobre a atuação de ONGs picaretas na Amazônia

Ciro Nogueira ignora ‘pix de Lula’ e mantém críticas

O presidente dos Progressistas, Ciro Nogueira (PI), deu de ombros para o assédio do Palácio do Planalto, que tenta cooptar partidos de centro, oferecendo-lhes vantagens, chamadas de “pix”, para ter alguma base no Congresso, e seguiu com disparos contra Lula. O senador viu “espertezas” do PT, até comentários do petista culpando o ex-presidente Jair Bolsonaro pela crise do Corinthians. “Toda vez que Lula fala é um gol contra”, ironizou. Lula quer o PP na base, mas o apoio deve custar caro.

Mega-pix

Só em emendas liberadas entre terça e quarta da última semana, em meio a votação da reforma tributária, R$ 660,1 milhões foram para o PP.

Canto da sereia

O mega-pix de Lula para os Progressistas foi maior do que, por exemplo, para o PT, R$ 562,3 milhões, ou o União Brasil, R$ 453,6 milhões.

Não seduz

Ex-ministro de Dilma, Gilberto Occhi é cotado a voltar a presidir a Caixa, por suas supostas ligações ao Senador. Um ministério está no pacote.

Reincidência

Ao trocar o “presidencialismo de coalisão” pelo “presidencialismo de cooptação”, Lula gerou os escândalos do mensalão e do petrolão.

Reforma ministerial mexe com disputa no Senado

A aventada reforma ministerial mexeu com caciques pernambucanos que acompanham com lupa o ingresso do Republicanos na Esplanada de Lula. A ciumeira envolve o deputado federal Silvio Costa Filho (PE), cotado para ocupar o Ministério do Esporte. No Estado, é dado como certo que a pasta vai servir como vitrine para o parlamentar disputar o Senado em 2026. A cadeira é cobiçada por partidos como PT e PP.

DNA lulista

Silvio Costa Filho tem prestígio com Lula. O pai, Silvio Costa, Lulista de carteirinha, é primeiro suplente da senadora Teresa Leitão (PT-PE).

Despedidas?

Humberto Costa (PT) acompanha o movimento. Em 2026, para continuar como senador por Pernambuco, terá de enfrentar uma campanha difícil.

Minha vez

O deputado Eduardo da Fonte, dono do PP-PE, tem interesse na vaga no Senado. O partido também se assanha para aderir ao governo.

Ciúmes de você

Consumindo-se em ciúmes do protagonismo de Arthur Lira, presidente da Câmara, o senador governista Rodrigo Pacheco exigiu a visita e as homenagens de ontem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Esqueceram de mim

Ainda sem saber o que fazer em seu Ministério de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB) teve um dia ruim, nesta terça (11): levantamento do Paraná Pesquisas indicou que 70,9% da população de Santos, seu território, aprovam o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Explorando a pobreza

Esbravejando após diligência da CPI do MST, com acusações de invasão, Sâmia Bomfim (Psol-SP) levou uma invertida do relator Ricardo Salles (PL-SP): “está brava porque o acampamento estava cheio de propaganda política sua, explora a pobreza do outro para se eleger”.

Abaixo da linha de cintura

Como a modelo Gisele Bündchen é a garota-propaganda da concorrente C6, a corretora de investimentos XP aplicou um golpe abaixo da linha de cintura: contratou seu ex, Tom Brady, para participar de evento no Brasil.

Caminhos

Na briga pela Prefeitura de São Paulo, o PL ainda não decidiu o que fazer em 2024. Está entre apoiar o deputado Ricardo Salles (PL), o senador Marcos Pontes (PL) e a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

Relatório está pronto

Será entregue ao meio-dia desta quarta-feira (12) à Comissão Mista de Orçamento o relatório do deputado Gilvan Máximo (Republicanos) sobre o reajuste de 18% das forças de segurança do DF, em duas parcelas.

No páreo

Apesar de a eleição para o Senado, em 2026, oferecer duas vagas, dificilmente ficará de fora um candidato da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). A esquerda corre o risco de derrota histórica.

Sem pressa

Acordada a devolução de R$ 71 milhões, Emílio Odebrecht não precisa ter pressa. Conseguiu no STF que a repatriação da grana, acordada em delação premiada, só ocorra após esgotados todos os recursos.

Pergunta no Senado

Se a reforma tributária não precisa ser votada pela Comissão de Assuntos Econômicos, por que ela ainda funciona?

PODER SEM PUDOR

De olho cargo

O jornalista mineiro Olavo Drummond, que foi deputado estadual, procurador da República, ministro do Tribunal de Contas da União, secretário de Juscelino Kubitschek, entre outras atividades que exerceu na vida, encerrou sua carreira política em 1997 como prefeito de Araxá, sua terra natal. Era tucano e o vice era do PT. Um dia pegou uma gripe danada que o deixou de cama. Foi obrigado a tirar licença para se recuperar. Foi quando a mulher do vice-prefeito acabou flagrada num mercadinho, conversando com uma amiga que quis saber como estava a saúde do prefeito. “Fiquei sabendo”, disse ela, “que o dr. Olavo teve uma piorazinha boa...”





Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

