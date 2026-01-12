A- A+

Brasília Ciro Nogueira quer Romeu Zema na vice de Flávio Bolsonaro Senador Ciro Nogueira aponta o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, como melhor nome para a chapa do filho do ex-presidente

Embora tenha dito que o PP, partido que dirige, só venha definir se apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) em abril, o senador Ciro Nogueira (PI) já aponta o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), como o melhor nome para compor a chapa do filho do ex-presidente Bolsonaro como candidato a vice.

Para ele, as eleições de 2026 serão decididas com o voto do Sudeste e seu nome reforçaria aceno a este eleitorado. "O melhor vice é o Zema, na minha opinião. A eleição vai ser decidida pelo Sudeste, que é o eleitorado que muda de voto", disse, destacando, especialmente, o perfil ligado a entregas e gestão de Zema, simpático aos eleitores da região, em especial de São Paulo e Minas Gerais, que são os maiores colégios eleitorais do país.

Depois de insistir por muito tempo na candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), à presidência da República como melhor nome contra Lula, Nogueira declarou a diversos veículos que o cenário presidencial está definido. Ele declarou o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como um nome irreversível.

Nogueira afirmou ainda que Flávio deverá fazer acenos a um eleitorado mais ao centro, para atrair os indecisos, se quiser vencer a disputa. Nogueira disse, contudo, que não tem certeza se Zema "chega a somar eleitoralmente" e afirmou que a decisão precisa ser baseada em estratégia. Para sustentar o argumento, citou a eleição passada e afirmou esperar que Flávio não repita o erro cometido por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao escolher o general Walter Braga Netto como vice, em vez da senadora Tereza Cristina (PP-MS).

"Ali, ele deixou de acenar para o eleitorado feminino e perdeu a eleição. A escolha precisa ser estratégica", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

