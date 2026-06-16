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COAF Ciro Nogueira recebeu R$ 4,1 milhões de empresa da qual é sócio após série de depósitos em espécie Funcionário de concessionária de motos de propriedade do Senador fazia depósitos fracionados em dinheiro vivo na conta da empresa

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) recebeu R$ 4,1 milhões da empresa da qual é sócio após uma série de depósitos em espécie realizados por um funcionário na conta da companhia. Os dados aparecem em um relatório da Polícia Federal baseado em alertas de movimentações financeiras feitos pelo Coaf. A suspeita dos investigadores é que os depósitos foram feitos para ocultar a origem dos recursos.

Segundo o documento, empresas como a CN Motos e suas filiais registraram o ingresso de recursos após depósitos em dinheiro vivo. Os depósitos eram fracionados, prática típica para evitar alertas pelos mecanismos de controle do banco.

"Posteriormente, esses valores são redistribuídos ao próprio Senador sob a forma de transferências empresariais, mascarando, em tese, a real natureza do ingresso patrimonial", afirma a Polícia Federal.

Ao todo, Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, funcionário registrado na CN Motos desde 2012 na função de despachante realizou, entre julho de 2016 e outubro de 2024, 265 depósitos em espécie nas contas da matriz da CN Motos, empresa de Ciro Nogueira, totalizando R$ 3,5 milhões.

Apenas entre agosto de 2023 e julho de 2024, R$ 1,7 milhão foi depositado em espécie na conta da empresa. No mesmo período, o senador recebeu R$ 1,8 milhão da conta da empresa.

Em todo o período analisado, entre 2020 e 2024, o relatório aponta que Nogueira recebeu R$ 4,1 milhões em repasses da empresa.

"Diversos indexadores vinculados às empresas CN MOTOS e suas filiais evidenciam o ingresso reiterado e volumoso de recursos em espécie, frequentemente fracionados, padrão tipicamente associado a tentativas de burla aos mecanismos de controle e rastreabilidade do sistema financeiro. Destaca-se, nesse contexto, a atuação de Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, responsável por 265 de depósitos em numerário que totalizam mais de R$ 3,5 milhões, em períodos coincidentes com transferências subsequentes da empresa à pessoa física do Senador", afirmam os investigadores.

A Polícia Federal suspeita que a empresa funcionava como um duto para o recebimento de vantagens indevidas do Banco Master.

"Portanto, à luz do conjunto de elementos expostos nesta IPJ, mostrase plausível inferir que a empresa CN MOTOS, da qual Ciro Nogueira figura como sócio, vem sendo utilizada como instrumento para o ingresso de valores em espécie, inclusive mediante fracionamento de depósitos, e para a posterior transferência desses recursos à conta bancária pessoal do Senador", afirmam os investigadores.

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