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Caso master Ciro Nogueira troca de advogado após ser alvo de operação da PF Saída da banca de Kakay ocorre em meio à reavaliação da estratégia jurídica e política do senador após avanço do caso Master

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) decidiu trocar a equipe responsável por sua defesa no caso envolvendo o Banco Master quatro dias após ser alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal. A saída da banca Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados foi comunicada nesta segunda-feira em nota assinada pelo criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e demais integrantes do escritório.

“O escritório Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados vem comunicar que, em comum acordo com o senador Ciro Nogueira, não seguirá atuando para o parlamentar neste caso”, diz a nota.

Apesar da manifestação afirmar que foi em comum acordo, aliados do senador afirmam que a decisão partiu dele e ocorre em meio à reorganização da estratégia jurídica e política do presidente nacional do PP após o avanço da investigação autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a Polícia Federal, Ciro é apontado como possível “destinatário central” de vantagens indevidas pagas por pessoas ligadas ao Banco Master.

Nos bastidores, aliados do senador afirmam que a mudança faz parte de uma tentativa de recalibrar a condução do caso diante da expectativa de novos desdobramentos envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Ainda não há definição sobre quem assumirá oficialmente a defesa.

Paralelamente à troca de advogados, interlocutores de Ciro passaram a discutir cenários eleitorais para 2026. Segundo aliados, o senador vem sendo aconselhado por integrantes de seu entorno político a desistir de disputar a reeleição ao Senado e concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, movimento que permitiria manter o foro privilegiado no STF em caso de eleição.

A avaliação entre pessoas próximas é que a permanência do caso no Supremo pode ser considerada mais previsível politicamente do que uma eventual remessa para instâncias inferiores no futuro. Em paralelo a isso, interlocutores afirmam que a repercussão das acusações fragilizou o senador, o que reduziria sua chance de ser reeleito.

A operação da PF produziu forte impacto político no entorno do senador. Como mostrou o GLOBO, Ciro passou o dia da ação recluso em sua residência em Brasília, orientado por advogados a evitar deslocamentos públicos. Recebeu ligações de praticamente toda a bancada do PP na Câmara e no Senado, além de visitas de aliados próximos, entre eles o líder da legenda na Câmara, Doutor Luizinho.

Apesar da mobilização interna do partido, lideranças do Centrão passaram a adotar cautela pública diante da investigação, evitando associação direta ao senador em meio ao temor de novos desdobramentos do caso Master.

Na sexta-feira, Ciro reagiu publicamente pela primeira vez após a operação e afirmou haver uma tentativa de “manchar” sua honra pessoal. Em publicação nas redes sociais, associou a investigação a episódios anteriores que classificou como perseguições políticas e indicou que não pretende deixar a vida pública.

A investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro envolvendo o Banco Master. Entre os elementos citados pela Polícia Federal está uma emenda apresentada por Ciro em 2024 para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), apelidada nos bastidores de “emenda Master”. Segundo a PF, mensagens apreendidas indicam que o texto teria sido elaborado dentro do banco e encaminhado ao senador.

Procurado pelo GLOBO para comentar a mudança em sua defesa, Ciro Nogueira não respondeu até a publicação desta reportagem.

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