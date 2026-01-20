A- A+

BRASIL Ciro x PT: disputa no Ceará une oposição e leva ministro a deixar Brasília para ajudar aliado Após rival atrair alianças, Camilo Santana afirma que pretende trabalhar para reeleger governador Elamano e Lula

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou na segunda-feira que deve deixar a pasta para se dedicar à campanha à reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o pleito de outubro.



Camilo destacou que tem até março para tomar a decisão, mas argumentou que o cargo o deixa distante do estado que governou por dois mandatos e do qual foi eleito senador em 2022. A movimentação ocorre após o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) se lançar ao governo do Ceará e aparecer à frente nas pesquisas.

— Poderei voltar (ao cargo de senador) para me dedicar, porque vocês sabem que o papel de ministro é no Brasil inteiro, muitas vezes fica ausente no nosso estado. Vou me dedicar muito para que não haja retrocesso no Brasil e no Ceará — disse em conversas com jornalistas no Ministério da Educação (MEC).

Na segunda-feira, Camilo enfatizou seu apoio à candidatura de Elmano. O ministro, no entanto, também é considerado um nome que pode assumir a dianteira da chapa caso a candidatura de Ciro Gomes ameace a reeleição do atual governador.

— Temos até março para tomar a decisão. Quero dizer aqui claramente que meu candidato é Elmano Freitas. Vou trabalhar pra ele e o presidente Lula serem reeleitos — disse na segunda-feira Camilo. — Temos uma grande equipe do MEC. O ministério está rodando bem. Não tenho dúvida que minha saída ou não jamais vai afetar o encaminhamento das ações do MEC.





Desafios na largada

Uma pesquisa Ipsos-Ipec feita entre 13 e 16 de dezembro reforçou as dificuldades de Elmano no estado ao mostrar o tucano na liderança da corrida estadual, com 44% das intenções de voto. O governador apareceu em seguida, com 34%. Ainda segundo o instituto, em um eventual segundo turno, Ciro, que já governou o Ceará entre 1991 e 1994, venceria o petista por uma diferença de dez pontos percentuais (49% a 39%).

Para o PT e o entorno de Lula, é considerado imprescindível não perder o governo para o antigo aliado do presidente. O PT está à frente do Ceará desde 2015. Reduto eleitoral de Lula, o estado é terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste.

Já Camilo é considerado um cabo eleitoral estratégico por sua atuação na eleição municipal de 2024. Durante o pleito, o ministro da Educação tirou duas semanas de férias para se dedicar à campanha de Evandro Leitão (PT) para a prefeitura de Fortaleza — único petista eleito para comandar uma capital na eleição passada.

Leitão começou a campanha atrás de Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL) nas pesquisas. No segundo turno, o aliado de Lula superou o candidato do PL, que tinha apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ciro deixou o PDT, que é da base de Elmano, e se filiou ao PSDB no ano passado. A aproximação do PDT com o PT, tanto na esfera estadual quanto na nacional, foi citada como motivo de insatisfação dentro da sigla. Ciro também demonstrou descontentamento com o processo de “fritura” enfrentado pelo presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, provocado pela crise do INSS, que levou à queda do comando do Ministério da Previdência.

Ciro tem buscado articular uma chapa unificada com os principais nomes de oposição ao governador petista, inclusive do campo bolsonarista, para disputar as eleições. O ex-ministro fez acenos ao deputado federal André Fernandes, uma das lideranças bolsonaristas no estado. Este movimento, porém, esbarrou em críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que se opôs a uma aliança com Ciro.

Segundo Ciro, a composição para cargos majoritários de sua chapa terá ele próprio, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União) e o ex-deputado Capitão Wagner, que já foi seu adversário no estado. Uma decisão final sobre as vagas que cada nome disputará ainda não foi tomada. Além disso, a segunda vaga para o Senado ainda está em aberto e é alvo de negociação.

