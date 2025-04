A- A+

Saúde Cirurgia de Bolsonaro foi "concluída com sucesso", anuncia Michelle O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia abdominal neste domingo (13)

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia abdominal "com sucesso" neste domingo (13), após uma obstrução intestinal ligada às sequelas do ataque a faca que sofreu em 2018, anunciou no Instagram sua mulher, Michelle.

"Cirurgia concluída com sucesso!", publicou a ex-primeira-dama, após mais de 11 horas de operação.

