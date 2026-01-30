Cirurgia de catarata de Lula ocorre sem "intercorrências" e presidente tem alta, diz Planalto
Chefe do Executivo está na Granja do Torto e vai retomar a agenda na segunda-feira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia de catarata na manhã desta sexta-feira que ocorreu sem "intercorrências", informou o Palácio do Planalto em nota.
"Presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta sexta-feira, 30 de janeiro, cirurgia de catarata no olho esquerdo. O procedimento, no CBV Hospital de Olhos, em Brasília, ocorreu sem intercorrências e o presidente já recebeu alta hospitalar. Ele permanecerá esta sexta-feira e o fim de semana na Granja do Torto. Retorna às atividades de rotina na segunda-feira (2). O presidente segue com acompanhamento habitual pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio", diz o texto.
No dia anterior, ele havia passado por exames no mesmo local.
"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou, na manhã de quinta-feira (29), exames pré-operatórios para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, que acontecerá amanhã (30). Hoje à tarde, o presidente segue rotina de despacho na Granja do Torto", disse o Palácio do Planalto em nota na ocasião.
Lula já havia passado por uma cirurgia de catarata em outubro de 2020. Na época, o petista interrompeu a sua atuação como cabo eleitoral da disputa municipal que estava em andamento.
O presidente voltou ao Brasil na noite de quarta-feira depois de viagem ao Panamá, onde participou do Fórum Econômico Internacional do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).