Cirurgia de Tarcísio é bem-sucedida em Londres

O procedimento realizado no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para retirada de um cálculo renal, nesta terça-feira (28), foi bem-sucedido. Ele teve de passar por uma cirurgia de emergência em Londres, na Inglaterra, onde cumpre agenda externa.

As pedras estavam bloqueando o rim e foram retiradas a laser. Os secretários Lucas Ferraz (Negócios Internacionais) e Laís Vita (Comunicação) vão seguir viagem para Madri, na Espanha, próximo roteiro da agenda do governo paulista. O secretário da Casa Civil, Arthur Lima, ficará com Tarcísio, que pode ter alta ainda nesta terça.

O governador foi diagnosticado após passar mal na segunda-feira. Popularmente conhecido como "pedras nos rins", o cálculo ocorre quando pequenos cristais se aglomeram e formam pedrinhas durante o processo de filtragem do sangue, que ficam alojadas nos rins e em outras partes do sistema urinário.

Os rins têm como função equilibrar o volume de água no organismo e filtrar algumas das impurezas que circulam na corrente sanguínea, produzindo a urina. Esses cristais que formam as pedras podem ser resultantes do próprio processo de filtragem do sangue que possui um excesso de certas substâncias, como o cálcio e o ácido úrico.

Ferraz vai representar o governador nos encontros previstos para esta terça-feira em Londres e para a quarta-feira em Madrid, na Espanha. Ferraz participou de um almoço na segunda-feira com representantes do setor financeiro na embaixada brasileira e, no mesmo dia, de um debate na sede da Bloomberg com bancos, fundos de investimentos e empresas.

Londres foi a primeira parada de Tarcísio na missão pela Europa que começou nesta segunda. O objetivo da viagem, segundo o governo, é apresentar o portfólio de investimentos em concessões, parcerias público-privadas e privatizações do estado para fundos de investimentos, CEOs e empresários.

