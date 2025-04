Cirurgia e pós-operatório prolongado de Bolsonaro adiam giro pelo Nordeste

A- A+

Ainda sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, e com a expectativa de passar ao menos duas semanas internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou adiar o tour planejado para ele e seus aliados pelo Nordeste. A caravana, que visava mobilizar apoiadores em torno da anistia pelo 8 de Janeiro e para as eleições do ano que vem, deve ser assumida em parte pelo senador Rogério Marinho (PL-RN).

Em razão da intercorrência, foram suspensos outros quatro compromissos previstos para o ex-presidente entre sexta-feira e sábado, que incluíam passagens pelos municípios potiguares de Acari, Jucurutu e Ramal do Apodi, além da participação de um evento na cidade de Pau dos Ferros ligado ao projeto do PL batizado de “Rota 22”, em referência ao número do partido nas urnas.

O itinerário previsto para o ex-presidente teve início com o desembarque seguido de um encontro com apoiadores em Natal na manhã de sexta-feira. Segundo interlocutores ouvidos pelo GLOBO, a caminho de seu próximo destino do grupo, o comboio de Bolsonaro presidente teria feito uma parada na cidade de Bom Jesus (RN) e decidido ir em direção ao Tangará (RN). Bolsonaro, porém, passou mal próximo a Santa Cruz (RN). Ele foi transferido para Natal e depois para Brasília, onde passou por uma cirurgia.

Pensada neste ano como uma série de 24 seminários e nove oficinas no estado até agosto deste ano, o giro deverá ser mantido pelo senador Rogério Marinho, segundo interlocutores. A caravana também pode ser estendida para seis outros estados, repetindo a estratégia adotada pelo partido durante a campanha municipal do ano passado.



Nas vésperas do primeiro turno, Bolsonaro totalizou visitas a 14 estados, focando em municípios onde aliados disputavam prefeituras. Dos seis municípios visitados por ele no Nordeste — São Luis (MA), Parnamirim (CE), Mossoró (RN), Fortaleza (CE) e Imperatriz (MA) —, seus aliados sofreram derrotadas em cinco cidades.

Em recente entrevista ao Globo, Rogério Marinho disse que o tour estendido busca mostrar à população que o partido “defende o conservadorismo”. Ele negou que, antes da intercorrência na saúde de Bolsonaro, o giro tenha sido antecipado em razão do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe.

Estabilidade clínica

Nesta terça-feira, o perfil do ex-presidente nas redes sociais compartilhou imagens de Bolsonaro durante uma caminhada com auxílio de um equipamento e de enfermeiros nos corredores do Hospital DF Star. Em um dos vídeos, ele aparece apoiado na mulher, Michelle. Bolsonaro segue na UTI em “estabilidade clínica e sem dor”, de acordo com boletim médico divulgado na terça-feira, e com as visitas restritas aos familiares.



A conta de Bolsonaro relatou ontem que ele está concentrado na recuperação da cirurgia e disse que a intervenção foi a mais invasiva pela qual o ex-presidente já passou.

A resposta inicial de Bolsonaro à cirurgia de reconstrução da parede abdominal à qual foi submetido no domingo tem sido positiva, na avaliação da equipe médica. O procedimento durou cerca de 12 horas e visava reconstruir a parede abdominal e eliminar aderências (quando as paredes do intestino se grudam). O ex-presidente ainda recebe nutrição parenteral, técnica em que a alimentação é feita por uma solução líquida administrada por via intravenosa. Também faz fisioterapias motora e respiratória.

Desde a internação, Bolsonaro só tem conversado com Michelle e com os filhos, segundo o deputado Zucco (PL-RS). Em frente ao hospital, apoiadores permanecem acampados. Um grupo de 15 pessoas fez uma oração no local, na tarde de ontem.

