saúde

"Cirurgia finalizada com sucesso", diz Michelle sobre cirurgia de Bolsonaro

Ex-primeira-dama fez postagem nas redes sociais sobre procedimentos pelos quais passou o marido

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por cirurgia nesta quinta-feira (25), no hospital DF Star, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, foi operado "com sucesso" nesta quinta-feira (25) para corrigir uma hérnia inguinal, informou sua esposa e ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Preso desde o final de novembro, Bolsonaro, de 70 anos, deixou a prisão pela primeira vez na quarta-feira para dar entrada no hospital DF Star, em Brasília, onde realizou a cirurgia nesta quinta-feira.

"Cirurgia finalizada com sucesso! Sem intercorrências. Agora é aguardar o retorno da anestesia", anunciou Michelle Bolsonaro em uma publicação no Instagram.

