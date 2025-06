Citação a 'terraplanismo' e pedido para adiar início de sessão: quem é o advogado de general Heleno

A- A+

O advogado de Augusto Heleno, Matheus Milanez, foi ironizado por Alexandre de Moraes ao término da audiência que ouviu os primeiros interrogatórios dos acusados na trama golpista: ao final da sessão, ele pediu para que Moraes postergasse o início dos depoimentos nesta terça (10), dizendo que precisaria de mais tempo para jantar e que só teria tomado café da manhã. Milanez, no entanto, já tinha chamado atenção no início deste ano, ao citar o termo "terraplanismo argumentativo" em defesa de seu cliente durante a análise da denúncia contra os réus pela Primeira Turma.

— Ainda sobre a agenda [atribuída a Heleno na denúncia], a própria Procuradoria-Geral da República cita anotações variadas, ou seja, um apunhado de ideais, mas que sobre elas constrói seu entendimento. Com isso, eu recordo muito de uma série que está passando em um grande streaming em que cientistas querem chegar a uma conclusão e eles vão construindo provas para chegar nisso. O objetivo é provar que a terra é plana e eles vão fazendo inúmeros estudos para se provar isso. Está sendo assim no presente caso, por isso falamos em terraplanismo argumentativo — explicou Milanez na ocasião.



O argumento já havia sido usado pela defesa de Heleno na apresentação da resposta ao Supremo. Isso porque, segundo ele, na denúncia, a PGR usou como prova uma agenda encontrada pela Polícia Federal na casa do general, onde havia "diretrizes" sobre como "disseminar ataques ao sistema eleitoral". No material, com uma logomarca de um banco público, Heleno alertava para a necessidade de “estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações”.



Na manifestação enviada ao STF, a defesa afirmou que a PGR usa as anotações na agenda de Heleno para obter conclusões que queria chegar. De acordo com a defesa do ex-ministro, a PGR "não parte das anotações para se chegar à conclusão, mas alinha as palavras e páginas da agenda para casar-se com a conclusão a que pretendia chegar, de que o denunciado seria parte da alegada empreitada golpista". Segundo eles, isso seria um "verdadeiro terraplanismo argumentativo".

Pedido ironizado por Moraes

De volta ao plenário da Primeira Turma nesta semana, o advogado solicitou, ao término da sessão desta segunda, a postergação do início da audiência das 9h para as 10h, argumentando que não teve tempo de almoçar. Em resposta, Moraes disse "imagine eu" e disse que ele teria tempo para tomar "um belo brunch" assim que os interrogatórios terminasse.

O magistrado voltou a fazer referência ao episódio na abertura da sessão desta terça-feira, ao cumprimentar a defesa dos réus:

— Cumprimento os advogados aqui presentes (...), Dr. Matheus Milanezi, fazendo votos que tenha jantado ontem tranquilamente — disse o relator.

