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CASO MORAES Citado em mensagens de Vorcaro, Gonet participa de sessão que pode abrir investigação contra Moraes Procurador-geral da República é autor de parecer pela "nulidade" de relatório da PF

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, participa nesta terça-feira da sessão de julgamento sobre as mensagens enviadas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes.

Autor de parecer que aponta a "nulidade" de relatório da Polícia Federal (PF) que tratou das mensagens do banqueiro para Moraes, Gonet também é citado pelo dono do Master, que tentava se livrar das investigações no fim do ano passado.

Assista ao vivo:

Em 15 de novembro de 2025, dois dias antes de ser preso pela primeira vez, Vorcaro pediu que Moraes tentasse reverter as investigações sobre a instituição financeira junto a Gonet e Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF.

"Não conseguimos reverter isso com Paulo e Andrei? Muita sacanagem isso. Isso em Brasília?", escreveu Vorcaro ao ministro.

Viagem para o filho

Mensagens apreendidas pela PF também mostram que o advogado Ciro Soares, ex-defensor do Banco Master, atuou para que Vorcaro bancasse uma viagem para o filho do procurador-geral para Londres.

Na conversa, de março de 2025, o advogado pergunta ao banqueiro se poderia incluir Pedro Gonet no grupo que iria participar de um evento na capital inglesa, ao que Vorcaro confirma.

O documento foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nas conversas apreendidas pela PF, Ciro Soares chegou a enviar uma fotografia na qual aparecia ao lado de Gonet, e, na sequência, afirmou que o chefe da PGR queria falar com o então dono do Master.

Depois das mensagens, foram registradas quatro ligações entre Vorcaro e o telefone de Ciro.

Segundo a PF, a fotografia foi enviada por Ciro a Vorcaro às 14h13 do dia 15 de março de 2025. Logo depois, o advogado escreveu "Liga aqui" e acrescentou: "Ele quer falar com você".

A partir das 14h23, o celular registra quatro chamadas de voz entre Vorcaro e Ciro. As ligações tiveram duração de 57 segundos, 27 segundos, 17 segundos e três minutos e 49 segundos.

O relatório não esclarece se Gonet participou das chamadas nem confirma que tenha conversado diretamente com Vorcaro.

Os registros mostram apenas que as ligações foram feitas para o telefone de Ciro depois que o advogado enviou a foto com o procurador-geral e afirmou que ele queria falar com o banqueiro.

A sequência foi localizada pela PF durante uma pesquisa por referências a Gonet nos dados extraídos do aparelho.

Os investigadores afirmam que não havia no celular de Vorcaro um contato salvo com o nome do chefe da PGR. As menções foram encontradas principalmente nas conversas entre o banqueiro e Ciro.

Duas semanas depois, em 28 de março de 2025, o advogado encaminhou a Vorcaro outras três mensagens e afirmou que elas haviam sido enviadas por Gonet. Entre os textos estavam “Que bom! Estou na torcida por vocês!” e “Já estou com saudades de você! Estou embarcando para Roma”.

Vorcaro agradeceu pelas mensagens. Na sequência, Ciro afirmou que o procurador-geral “lhe adora” e que iria a Londres com o grupo. No dia seguinte, o advogado perguntou ao banqueiro se o filho de Gonet poderia acompanhá-los na viagem. Vorcaro respondeu: “Óbvio, né”.

Em abril daquele ano, uma funcionária consultou Vorcaro sobre quais convidados poderiam viajar a Londres com as despesas pagas pela organização. O banqueiro autorizou o custeio para Ciro e para Pedro Gonet, filho do procurador-geral.

A PF não atribui, nesse relatório, uma conduta criminosa a Gonet.

O documento reúne mensagens e registros encontrados no telefone de Vorcaro em cumprimento a uma ordem de Mendonça para identificar pessoas citadas nas comunicações do banqueiro e apresentar as interações relacionadas a elas

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