Citado por Lula na COP31, "mapa do caminho" nacional para transição energética está atrasado
Na conferência, presidente pediu que países adotem medidas para promover a substituição dos combustíveis fósseis por outras fontes de energia
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um apelo nesta quarta-feira para que os países participantes desta edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) adotem medidas para promover a transição dos combustíveis fósseis para outras fontes de energia.
Durante discurso na abertura da Cúpula dos Líderes, o petista menciona o "mapa do caminho" brasileiro para o campo e disse que o país "vai fazer a sua parte" adotando o documento voltado à política nacional. A formulação deste mapa, entretanto, está com a tramitação atrasada.
Em dezembro de 2025, o Planalto determinou que os ministérios de Minas e Energia, da Fazenda, do Meio Ambiente e a Casa Civil submetessem ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), em 60 dias, uma proposta com diretrizes para a elaboração do mapa do caminho nacional.
O prazo foi encerrado em fevereiro deste ano, sem que a medida fosse cumprida.
Apenas no dia 6 de novembro de 2026, quase um ano após o início da discussão, o CNPE aprovou a resolução que instituiu o processo de elaboração do mapa do caminho.
Foram estabelecidas 18 diretrizes para o documento (veja no pé da reportagem) e a instituição de um grupo de trabalho coordenado por Minas e Energia, composto pelas demais três pastas.
O prazo de conclusão é de 270 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. O processo também prevê a realização de consulta pública.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a aprovação da resolução "representa o início do processo de elaboração do mapa do caminho, e não a aprovação do mapa propriamente dito".
"Sua versão final será apresentada após a conclusão das etapas de elaboração, discussão e participação social previstas", diz a pasta.
Como mostrou o Globo em abril, o atraso foi provocado por divergências internas sobre o formato e o alcance do plano. Enquanto os ministérios do Meio Ambiente e da Fazenda defendiam a elaboração de uma estratégia transversal, com metas próprias para a transição, Minas e Energia queria incorporar as diretrizes ao Plano Nacional de Energia (PNE). Trocas de ministros e a proximidade das eleições também ajudam a explicar o cenário.
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A demora em definir a estratégia para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis ocorre enquanto o governo avança na exploração de novas reservas de petróleo. Às vésperas da COP30, o Ibama concedeu à Petrobras licença para perfurar um poço de pesquisa na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial.
O governo argumenta que os recursos obtidos com a exploração de petróleo poderão financiar a transição energética, mas a decisão é criticada por ambientalistas.
Lula na COP31
A determinação da elaboração do "mapa do caminho" brasileiro ocorreu após a presidência da COP30 não conseguir que o afastamento dos combustíveis fósseis estivesse no documento final da conferência, ocorrida em Belém (PA) no fim de 2025.
O maior foco de resistência veio dos chamados “petroestados”, como Arábia Saudita, Índia e Rússia.
Neste último ano, a presidência brasileira da COP30 atuou para apresentar um documento mundial antes da passagem de bastão. O "mapa do caminho" global sobre transição energética foi apresentado na terça-feira durante a COP31.
A função dele é servir como um guia para implementação das promessas de cortes de emissão de CO2 ensejadas pelo Acordo de Paris contra a mudança climática.
O relatório não é de adesão obrigatória, porque não foi negociado nem votado em assembleia pelos países signatários de Paris.
A presidência da COP30 também levou à Turquia um segundo "mapa do caminho", que reúne ações para acabar com o desmatamento e a degradação florestal.
Um terceiro documento trata sobre a proposta de elevar até US$ 1,3 trilhão o financiamento de países ricos aos pobres na luta contra a crise do clima.
Lula afirmou nesta quarta-feira que os documentos "ajudarão o mundo a cumprir tarefas imprescindíveis":
- assegurar que o financiamento climático atinja 1,3 trilhão de dólares por ano;
- promover a transição dos combustíveis fósseis para outras fontes de energia;
- parar e reverter o desmatamento.
Em seguida, o petista disse:
— O Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta.
Veja as diretrizes aprovadas para o mapa do caminho brasileiro
- Transição justa como vetor de desenvolvimento
- Vulnerabilidades e resiliência do país
- Metas climáticas nacionais e compromissos internacionais
- Participação social
- Transparência e monitoramento
- Segurança energética e resiliência
- Impactos e capacidades do setor energético
- Harmonização dos mecanismos de financiamento
- Impactos na receita pública
- Competitividade da economia e preços da energia
- Capacitação de mão de obra
- Equidade e redução das desigualdades
- Riscos, incertezas e custos de arrependimento
- Tendências e potencialidades da transição energética
- Diversificação e flexibilidade do setor energético
- Adaptação de infraestruturas
- Áreas estratégicas de pesquisa e inovação
- Alinhamento de subsídios e incentivos do setor energético