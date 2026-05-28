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Política "Cizânia entre a centro-direita só interessa ao PT", afirma Ronaldo Caiado O ex-governador de Goiás e presidenciável é o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

O ex-governador de Goiás e presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) tem pregado a unidade dos pré-candidatos de oposição após o escândalo do Banco Master e os áudios entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele prevê que sua candidatura só crescerá após os debates televisivos, critica a postura do governo na votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da jornada de trabalho 6x1 e dispara contra o governo Lula: “corrupto na essência, no método, na maneira de governar, no dia a dia”.

O PL mudou de última hora sua posição sobre a jornada de trabalho 6x1, o que desagradou empresários. Qual sua opinião sobre essa matéria?

Nós que conhecemos Brasília sabemos que é uma pauta vencida. Será colocada em votação e será aprovada, se não por unanimidade como foi a isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil, será por ampla maioria. Lula (PT) utiliza dos artifícios de debater esse assunto nos últimos dias do final do governo, no entanto sem discutir a matéria e sem que pudéssemos avançar para posições mais relevantes. Hoje o jovem brasileiro não deseja mais esse modelo de trabalho proposto. Eles têm outra mentalidade de hora trabalhada, de ter a sua liberdade, de definir quantas horas e quais dias por semana quer trabalhar. Temos que sair dessa era analógica do governo Lula e trazermos um debate em condições mais avançadas daquilo que a sociedade moderna hoje deseja.

Que outros pontos estão de fora desse debate?

O mundo hoje propõe um modelo que dá liberdade para as pessoas, ao mesmo tempo em que que se cobra responsabilidade com o quanto a hora de trabalho no Brasil acresce ao PIB nacional. Esse é o grande desafio que se tem. Na Noruega, o trabalhador acresce 97 dólares por hora trabalhada ao PIB. No Brasil, cada hora trabalhada acresce 17 dólares. São debates como esse que deveríamos estar fazendo no Congresso Nacional, discutindo uma reforma do horário de trabalho, das condições de trabalho, da eficiência do trabalho. Infelizmente você vê que, como toda medida do governo, é de última hora, com o intuito de diminuir essa rejeição de 53%, que está consolidada. E nada que o governo faz mexe nesse grau de rejeição, ou seja, são chances difíceis de ter uma reeleição no Brasil.

O senhor disputará contra o Lula, mas o presidente do seu partido, Gilberto Kassab, liberou aliados nos estados. Como ficará o seu palanque, se seus próprios correligionários não precisam apoiá-lo?

Devo dizer que essa decisão foi tomada pelo partido. Eu tinha conhecimento dela. Hora nenhuma o Kassab negou isso a ninguém, nem a mim, nem aos ex-governadores Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Sabíamos disso. Mas veja a importância desse gesto de coragem do Kassab. A política nacional trabalhou no sentido de asfixiar todos os partidos, para que apenas PT e PL lançassem candidatos. Essa era a realidade. Eu fazia parte do maior partido do país (a Federação União Progressista), e me foi negada a legenda. Me submeti às regras, sabendo delas. Hora nenhuma teve qualquer gesto que não tenha sido explicado.

Em Pernambuco, a governadora Raquel Lyra (PSD) tem dado sinais de apoiar a reeleição do presidente Lula. Acredita que pode reverter isso?

Isso está dentro daquilo que nós sabemos e respeitamos, sem dúvida alguma. Temos ex-colegas parlamentares, amigos no setor rural, no comércio, na indústria, evangélicos, católicos, médicos, pessoas que têm lideranças políticas, vereadores, prefeitos em Pernambuco, que vão montar o palanque de Ronaldo Caiado para a Presidência. Teremos palanques no Brasil todo, mas entendendo que alguns estados não vai ser o governador do PSD que dará apoio, mas outros segmentos e alas políticas, para podermos chegar ao segundo turno, rompermos a polarização e governarmos e devolvermos o Brasil aos brasileiros de bem. É o compromisso que assumo, como fiz em Goiás, devolvendo o estado aos goianos.

E como romper essa polarização?

Tenho vários desafios. Ser conhecido, já que não sou por quase metade do povo. Tenho que caminhar muito, dar entrevistas como essa, são as oportunidades que preciso para poder demonstrar que não se governa aprendendo a governar na cadeira ou na tese do achismo.

Uma junção sua com o ex-governador Romeu Zema (Novo) não seria melhor do que ambos saírem separados?

Você sabe que tenho que respeitar um colega ex-governador, que também fez uma boa gestão no seu estado, tem um partido e que leva sua candidatura à Presidência da República. Sempre é um prazer ter a companhia do Zema, e tenho que respeitar a opção de primeiro turno. Essa liberdade em continuar a sua caminhada na campanha eleitoral é algo que depende muito mais de uma decisão de foro pessoal. Ele tem deixado claro que quer levar até o final do primeiro turno e pleiteando, assim como eu, chegar ao segundo. É uma fase em que cada um tem a sua pretensão. Respeito, estamos a quatro meses da eleição e não houve nenhum avanço nesse sentido.

O que o Nordeste pode esperar caso o senhor seja eleito presidente?

Na hora que a mão pesada do Ronaldo Caiado chegar à Presidência da República, bandido vai ver que não vai ter espaço. Vou alforriar os nordestinos, que não ficarão submetidos à truculência do narcotráfico. É a região que mais tem sofrido no país. Em nenhuma região o narcotráfico proliferou tanto no Brasil quanto no Nordeste. Podem ter certeza e acreditar. Comigo no governo, vocês vão poder viver em paz. Vou devolver o Nordeste aos nordestinos. O Nordeste todo cresce, e o que falta é a preparação de mão de obra, são políticas emancipadoras, cursos profissionalizantes. Isso é o que sei fazer. Como fiz no Nordeste goiano, farei no Nordeste brasileiro.

A gravação do Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro causou um grande desgaste na pré-campanha dele, mas as intenções de voto não migraram para outros nomes da oposição. O que ocorre?

Sem dúvida alguma, foi pouca alteração do que víamos em relação às pesquisas anteriores. No que me cabe avaliar, acredito mais nos debates que virão. Na hora em que a população se deparar com as opiniões, o que cada um fez, o que tem de exemplo na trajetória de vida e o que pode transmitir, honestidade, competência e capacidade de enfrentar a crise mais grave que o país vive nesse momento. Nesse debate, as pessoas farão a comparação, e o cidadão vai optar por aquele que terá as condições morais, a coragem pessoal e a trajetória de vida. O que vai consolidar a visão da população serão os debates.

A última pesquisa do Datafolha aponta que apesar dos áudios, 62% dos entrevistados disseram que não mudariam voto no Flávio. Estamos diante de uma seita?

Independentemente da posição de cada pré-candidato, temos que reconhecer uma coisa. Eu acompanho e vivo a política há mais de 40 anos. Não conheci e não tem relato na história de um ex-presidente que saia do poder com a capacidade de mobilização de Jair Bolsonaro. Não adianta contestar fatos. Ele vai às ruas e consegue mobilizar milhares de pessoas em qualquer lugar. Não se nega isso, ele tem esse espólio político. Não vou dizer que é questão de seita, não cabe a mim fazer essa análise daqueles que são eleitores ou filiados ao PL. Cabe a mim reconhecer a realidade, e ao mesmo tempo sabemos que a centro direita só chegará ao poder contando com essa base bolsonarista. Isso precisa ficar muito claro. Essa cizânia entre a centro-direita é o PT quem quer fazer. Este sentimento tem que chegar unido no segundo turno para derrotarmos o Lula, essa é a verdade que tem que ser dita. Temos que ter a honestidade intelectual de reconhecer esta realidade.

O Flávio prestou os esclarecimentos devidos sobre as conversas com Vorcaro?

Cabe ao senador prestar todos os esclarecimentos à população brasileira, aos seus eleitores, isso é responsabilidade do candidato. Se apresentar e trazer os seus argumentos. Ele realmente está tentando se explicar. Se a população vai absorver os argumentos ou não, vai depender daquilo que as pesquisas vão detectar. O que posso dizer é que nunca fiz política com gesto de oportunismo. Entendo que este momento é de termos habilidade política no sentido de chegarmos ao segundo turno sem fragilizar o acordo que temos na centro-direita para estarmos unidos e derrotarmos o Lula. É o objetivo principal. Aquele que passar, terá apoio de todos nós para derrotar aquele que está no comando do país há 20 anos, período em que só progrediu a corrupção, tanto no Banco Master, quanto no assalto aos aposentados do INSS, petrolão, mensalão, roubou o futuro dos jovens do nosso país. É deixar claro que esse governo será apeado do poder em 25 de outubro, e implantaremos um governo resgatando a autoridade moral e a esperança da população, enfrentando o crime e extinguindo essa corrupção que alimenta o PT.

Para o senhor, o presidente Lula é corrupto?

Na essência, na formação, na origem, no método, na maneira de governar, no dia a dia da sua vida.

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