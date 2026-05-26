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Polícia Federal

Cláudio Castro é alvo de buscas pela PF em investigação contra aportes do Rioprevidência no Master

Agentes cumprem 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal

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Ex-Governador do Rio de Janeiro, Cláudio CastroEx-Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro é alvo de uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta terça-feira. A ação investiga aportes feitos pelo estado do Rio de Janeiro, por meio do Rioprevidência, em fundos ligados ao Banco Master.

Segundo o g1, os agentes federais saíram para cumprir 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.

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Segundo a PF, o governo de Castro transferiu quase R$ 3 bilhões para o conglomerado do banqueiro Daniel Vorcaro, em diferentes ocasiões.

A investigação mira operações financeiras envolvendo recursos públicos do estado aplicados em fundos vinculados ao Banco Master por meio do Rioprevidência, fundo responsável pela gestão previdenciária dos servidores estaduais.

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