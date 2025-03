Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, morre aos 90 anos

A- A+

O ex-governador de São Paulo Claudio Lembo morreu aos 90 anos na madrugada desta quarta-feira (19). A causa da morte não foi divulgada. O velório será realizado no salão monumental da Assembleia Legislativa (Alesp), entre 10h30 e 15h de hoje, e o enterro será no Cemitério do Araçá. Ele deixa a esposa Renea Lembo, o filho José Antônio, as netas Carolina, Cristiana e Isabella e o neto Lucas.

Lembo foi governador entre março de 2006 e 1º de janeiro de 2007, e chegou ao posto porque era vice de Geraldo Alckmin, que deixou o governo estadual para concorrer à presidência da República naquele ano. Ele foi vice entre 2003 e 2006.





Em nota, o governo de São Paulo lamentou o falecimento de Lembo. "Nossos sentimentos aos familiares e amigos. O governador Tarcísio de Freitas decretou luto oficial de 3 dias", diz a nota.

Em sua curta gestão, Lembo teve de enfrentar uma das maiores crises da história de São Paulo: a série de ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC) em represália à transferência de 765 presos, que parou a capital e outras cidades do estado por dias. Houve ataques a delegacias e batalhões, com morte de mais de 50 policiais. Em troca, os agentes de segurança mataram civis — como a maior parte das mortes não foi feita em serviço e dentro da lei, estudiosos estimam que cerca de 500 pessoas foram mortas por agentes públicos na época.

Antes, ele havia ocupado outros cargos na administração pública, tendo sido secretário da capital de Negócios Jurídicos e Planejamento nas gestões dos prefeitos Olavo Setúbal, Jânio Quadros e Paulo Maluf.

Lembo sempre foi ligado a partidos da direita, e primeiro se filiou a Arena, depois ao MDB. Mas fez sua carreira mesmo no PFL, partido do qual chegou a ser presidente. Posteriormente, a sigla virou DEM e hoje é o PSD. Formado em Ciências Sociais e Direito, Lembo deu aulas e foi reitor na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, publicou livros e também trabalhou em bancos como consultor.

Veja também