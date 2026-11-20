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DÍVIDA Cleitinho afirma que encontrará Lula "quantas vezes precisar" para discutir dívida de Minas Gerais Durante a campanha, o senador apoiou a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro, mas agora busca aproximação com o Planalto e com o PT

Recém-eleito governador de Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) disse que pretende se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "quantas vezes precisar" para discutir a dívida do estado com a União. Como mostrou o GLOBO, ele tem ensaiado uma aproximação com o Planalto e com o PT mesmo após ter apoiado a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL).

— Agora, eu tenho a obrigação de transformar a vida das pessoas. E, para fazer isso, eu tenho que dialogar com o governo federal. Quantas vezes precisar ir no Lula, eu vou sentar com ele e conversar. Eu vou sentar com ele para tratar de Minas, para tratar do povo. Um dos maiores problemas hoje de Minas Gerais é a dívida de R$ 200 bilhões. Então, para poder resolver isso, tenho que ir atrás de quem eu tenho que pagar — disse o senador nesta quinta-feira, em entrevista ao podcast Flow.

Na ocasião, o senador também criticou a infraestrutura do estado, descrevendo-a como "um lixo" e classificando as estradas no estado como "uma porcaria". Em período de transição para a sua gestão, Cleitinho afirmou que buscará um secretariado técnico e que fixará metas de trabalho, que, caso não sejam cumpridas, resultarão em demissões. Ele também afirmou que procurará outras siglas, além do Republicanos, para a composição do governo e disse que aceitará sugestões para o "segundo escalão", desde que os cargos mais altos sejam escolhidos por ele.

Em Minas, além de articular para um encontro com Lula, o governador também tem se encontrado com integrantes do diretório mineiro do PT e não descarta a possibilidade do partido integrar sua base na Assembleia Legislativa. Na Casa, a sigla também tem demonstrado disposição para discutir uma composição, desde que as pautas propostas pela gestão de Cleitinho estejam alinhadas com a sigla. A eventual presença do PL no grupo governista, porém, tende a afastar os petistas.

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