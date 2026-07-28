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Eleições 2026 Cleitinho avisa ao PL que será candidato ao governo de Minas e divulga vídeo sobre 'missão' 'Projeto está montado', disse presidente do partido de Flávio em Minas

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) avisou ao PL que vai concorrer na eleição para governador de Minas Gerais, depois de hesitar em disputar o cargo. O partido do presidenciável Flávio Bolsonaro conta com a candidatura do senador para ter um palanque forte no estado.

Cleitinho ainda não se pronunciou publicamente sobre a decisão, mas divulgou nas redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial em que conversa com o pai José Maria de Azevedo e o irmão Matheus Azevedo, ambos falecidos, e diz que está “inseguro, em dúvida e com medo”.

No vídeo, os familiares dele o incentivam. O seu irmão dele aparece carregando a bandeira de Minas Gerais. Na legenda da postagem, Cleitinho escreveu: "seguirei na missão". A peça foi encarada como um recado de que o senador vai entrar na disputa pelo governo do estado.

De acordo com o presidente do PL em Minas Gerais, deputado Zé Vitor, a montagem da chapa majoritária que deverá dar palanque para Flávio no estado já está preparada.

Além de Cleitinho como candidato a governador, a ideia é que o palanque de Flávio inclua o deputado Domingos Sávio (PL) e o ex-secretário da Casa Civil de Minas Marcelo Aro (PP) como candidatos ao Senado.

— Estamos aguardando a definição do Cleitinho com muita tranquilidade. O projeto está montado. A princípio é Domingos Sávio senador, Marcelo Aro senador e Cleitinho governador. Se algo mudar, naturalmente as coisas mudam — disse o presidente do diretório estadual do partido ao GLOBO.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira mostra que o senador Cleitinho lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno ao governo de Minas Gerais. Em um dos cenários de primeiro turno, o senador pontua 35%.

Ele é seguido por Alexandre Kalil (PDT), ex-prefeito de Belo Horizonte, com 12%, e por Patrus Ananias (PT), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 10%. O governador de Minas, Matheus Simões (PSD), aparece em quarto lugar, com 6%.

A convenção estadual do Republicanos em Minas Gerais aconteceu no último sábado, mas Cleitinho não esteve presente.

A direção do partido tinha a expectativa de um anúncio do senador durante o evento partidário. A ausência aconteceu uma semana depois da morte de seu irmão mais novo, Matheus Azevedo.

Diante da hesitação de Cleitinho, o PL e o Republicanos passaram a avaliar apoiar uma candidatura a governador de Marcelo Aro.

Inicialmente Aro se apresentava como candidato ao Senado na chapa do governador Matheus Simões, que vai tentar a reeleição apoiado pelo ex-governador e presidenciável Romeu Zema (Novo). A relação do político do PP com o grupo ficou estremecida, no entanto, após o partido de Simões também lançar o senador Carlos Viana (PSD-MG) como candidato à reeleição.

Agora, o PL conta com Aro como candidato a senador na chapa de Cleitinho. Procurado, o ex-secretário não se manifestou.

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