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Minas Gerais Cleitinho busca se aproximar de Lula e do PT em Minas após apoio a Flávio Bolsonaro na campanha Governador recém-eleito quer reunião com o presidente para discutir a dívida do estado com a União e abre diálogo com petistas

Recém-eleito governador de Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ensaia uma aproximação com o PT para garantir sua governabilidade no estado.

O parlamentar tem buscado a abertura de canais de diálogo com representantes do partido e articulado por um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo depois de apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa nacional.

Desafiado pela dívida do estado com a União, ele também o fim da alocação de verbas públicas no financiamento de clubes de futebol e shows de artistas em cidades mineiras.

Em um aceno para o grupo político do presidente, que apoiou uma candidatura adversária na eleição estadual, Cleitinho se reuniu na manhã desta terça-feira com o presidente do diretório do PT em Belo Horizonte, Guima Jardim.

O governador foi acompanhado pelo vice, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), também escolhido para coordenar a transição para a nova gestão.

— Acho que o Cleitinho está disposto ao diálogo e a conversar sobre Minas e sobre o povo mineiro. A bancada mineira deve considerar o programa que o PT apresentou para as eleições como base para isso (decidir sobre uma possível composição) — disse Guima ao GLOBO. — Ele deseja dialogar com Lula. Tenho certeza de que eles se darão super bem.

A intenção da abertura de um canal entre Cleitinho e o presidente também tem sido expressa por Falcão. Segundo ele, a equipe de transição busca um encontro com Lula nos próximos dias para a discussão de uma solução para a dívida do estado, que ultrapassa os R$ 188 bilhões e está renegociada no âmbito do Propag.

— Nós estamos em contato com o governo federal para estarmos reunidos com o presidente da República nos próximos dias para discutir a questão da dívida. Essa não é uma tarefa só do governador. Tenho dito que é também dos senadores, da bancada federal de Minas, da Assembleia Legislativa e de todos os mineiros e mineiras — disse Falcão nesta segunda-feira em entrevista coletiva durante o evento Eloos Mineração.

Na tentativa de estancar o rombo nas contas, Cleitinho anunciou pelas redes sociais a suspensão dos contratos de patrocínio do governo mineiro aos clubes de futebol do estado.

Em outra publicação, disse que, a partir do próximo ano, proibirá a alocação de verbas públicas no financiamento de festas e shows.

Em um terceiro post, feito ontem, também prometeu apresentar um projeto de lei para impedir o uso de emendas parlamentares estaduais para o pagamento de atrações musicais em eventos municipais.

Articulação com o PT

Durante a campanha, Lula chegou a se descrever como a "única chance" de Cleitinho para "recuperar o estado" e disse que o senador não precisaria apoiá-lo, mas sim "ficar quietinho".

O parlamentar, no entanto, manteve o apoio a Flávio Bolsonaro e chegou a ser visto pelo PL como um ativo para ampliar a vantagem do presidenciável na segunda votação. Após a virada de Lula no estado, no entanto, o governador recém-eleito virou alvo de críticas feitas por bolsonaristas pelo baixo engajamento em atos pró-Flávio.

O novo governo, por sua vez, ainda tenta um diálogo com o PL sobre a posição que será adotada pela bancada do partido na Assembleia Legislativa.

Na Casa, o PT também tem demonstrado disposição para discutir uma composição, desde que as pautas propostas pela gestão de Cleitinho estejam alinhadas com a sigla.

A eventual presença do PL na base, porém, tende a afastar os petistas.

PL e PT, no entanto, convergem no apoio à candidatura do deputado estadual Doorgal Andrada (PP) para o comando da Assembleia.

O parlamentar também tem o aval do Republicanos e caminha para formar um consenso entre os partidos. O trato da gestão de Cleitinho com a Casa ficará a cargo do deputado estadual Cássio Soares (PSD), presidente do PSD em Minas, convidado por Cleitinho para assumir a articulação política.

Durante a campanha, o partido apoiou a reeleição do atual governador, Mateus Simões (PSD), apoiado pelo ex-governador Romeu Zema (Novo), mas agora busca aproximação com o chefe do Executivo recém-eleito.

Além de Cássio, o economista Thiago Toscano, ex-presidente das estatais Codemig e Codemge, foi anunciado para integrar o secretariado e conduzir a parte econômica da nova gestão.

Já a Cemig será assumida por Otto Levy, ex-secretário de Planejamento e Gestão de Zema.

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