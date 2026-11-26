A- A+

Convite Cleitinho convida Lula para posse e crítica Zema: 'Sentou em cima de uma liminar' Aceno ao Planalto ocorreu durante reunião nesta quinta-feira, quando trataram da dívida de Minas Gerais, de cerca de R$ 180 bilhões, com a União

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para sua posse no Vale do Jequitinhonha, região para a qual pretende atrair novos investimentos. O aceno ao Planalto ocorreu durante reunião nesta quinta-feira, quando também trataram da dívida do estado, de cerca de R$ 180 bilhões, com a União. Após o encontro, Cleitinho criticou a gestão do antecessor Romeu Zema (Novo), a quem atribuiu o crescimento do déficit mineiro nos últimos anos.

— O governo anterior sentou em cima de uma liminar e não programou para pagar essa dívida. Que fique claro que eu, como mineiro, quero pagar essa dívida, desde que seja uma forma que eu consiga pagar — afirmou.

O encontro de Lula com Cleitinho, em Brasília, contou com a participação dos ministros da Fazenda, Dario Durigan, e da Casa Civil, Miriam Belchior, e do futuro advogado-geral de Minas Gerais, Danilo Castro. O petista manifestou interesse em realizar agendas em Minas, mas não confirmou presença na cerimônia de posse de Cleitinho.

Durante a campanha, Lula chegou a se descrever como a "única chance" de Cleitinho para "recuperar o estado" e disse que o senador não precisaria apoiá-lo, mas sim "ficar quietinho". O parlamentar, no entanto, manteve o apoio a Flávio Bolsonaro na corrida presidencial e chegou a ser visto pelo PL como um ativo para ampliar a vantagem do presidenciável na segunda votação. Após a virada de Lula no estado, no entanto, o governador recém-eleito virou alvo de críticas feitas por bolsonaristas pelo baixo engajamento em atos pró-Flávio.

Dívida mineira

Na agenda desta quinta-feira, Cleitinho apresentou uma contraproposta para o pagamento da dívida dentro das regras do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Uma reunião técnica entre as equipes do governo mineiro e do Ministério da Fazenda foi marcada para esta sexta-feira, e novos encontros estão previstos para a próxima semana.

O principal problema enfrentado por Minas Gerais é a falta de recursos em caixa para arcar com as parcelas mensais da dívida. O objetivo da equipe do governador eleito é conseguir reduzir o saldo devedor, zerar os juros reais e estabelecer condições de pagamento compatíveis com as contas do estado. Os detalhes da proposta não foram divulgados.

Segundo interlocutores do governo federal, Lula e Durigan sinalizaram disposição para negociar, desde que sejam respeitadas as regras do Propag, sem a concessão de condições excepcionais a Minas.

Cleitinho também classificou o encontro com Lula como um gesto de "pacificação" e defendeu uma relação de cooperação com o governo federal, independentemente das divergências políticas.

— Para governar Minas Gerais eu preciso do governo federal, e o presidente Lula foi reeleito. Eu falei com ele ali agora, fiz o convite para ele que quantas vezes ele puder ir em Minas Gerais, ele vai ser muito bem-vindo.

Em publicação nas redes sociais, Lula classificou o encontro como uma "conversa muito boa sobre política, economia e o futuro do Brasil e de Minas". O presidente reforçou que qualquer proposta de renegociação da dívida mineira deverá respeitar os marcos legais e fiscais do Propag.

"Recebi hoje no Palácio da Alvorada o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho. Tivemos uma conversa muito boa sobre política, economia e o futuro do Brasil e de Minas. Também tratamos do Propag e das condições de pagamento da dívida pelo governo de Minas. A equipe do governador eleito irá se reunir com técnicos do Ministério da Fazenda para tratar do assunto", escreveu Lula.

Veja também