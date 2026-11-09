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Minas Gerais Cleitinho defende proibição de verba estadual e emendas para shows em MG: 'Acabou' Governador mineiro afirma que, quando tomar posse, enviará projeto de lei para estabelecer outras prioridades de uso do dinheiro público

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo ( Republicanos), anunciou pelas redes sociais que, a partir da posse, vai proibir a alocação de verba pública estadual na realização de festas e shows em todas as cidades mineiras. Em vídeo publicado no Instagram, o senador afirmou que o estado está "quebrado", com déficit estimado em bilhões de reais, enquanto municípios pequenos continuam realizando eventos de investimento milionário.

Cleitinho repercutiu a fala do governador reeleito de Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos), que afirmou na última quinta-feira que o estado deixará de financiar shows por meio de emendas parlamentares. O senador mineiro disse que proibirá o emprego de verbas estaduais e articulará com os deputados pelo fim do repasse de emendas para as festas.

"Assim que eu assumir como governador, quero encaminhar esse projeto de lei, alinhado com os deputados para que a gente possa proibir recursos do estado para bancar festas em todas as cidades de Minas Gerais. Para vocês terem noção, tem cidades aqui em Minas Gerais, em todo o Brasil, de quatro mil habitantes, gastando um milhão e meio em um show. Nosso estado aqui está quebrado", disse.

O governador eleito defendeu que sejam estabelecidas prioridades para o uso do dinheiro público.

"O que é prioridade? É festa de um dia? Ou é pegar o recurso e destinar para a saúde para que você possa ser atendido os 365 dias? É destinar para a educação para você ter de qualidade os 365 dias, é a segurança do estado. As emendas dos deputados são dos deputados, mas eu quero fazer esse alinhamento com eles para que a gente possa pegar os recursos do estado e devolver para a população", questionou o político.

No vídeo, Cleitinho ainda diz esperar que outros governadores adotem a mesma postura que ele e Pivetta.

Segundo o governador reeleito de Mato Grosso, já existe um entendimento com os deputados estaduais, incluindo os eleitos para a próxima legislatura, para que os recursos sejam destinados a um "cardápio de políticas públicas", com repasses diretos às prefeituras.

"Nós não vamos mais fazer festa enquanto tiver gente esperando atendimento médico", afirmou Pivetta durante coletiva no Palácio Paiaguás, sede do governo estadual, em Cuiabá.

Para justificar a decisão, o governador, cuja coligação elegeu a maioria dos deputados estaduais para a próxima legislatura, comparou a gestão dos recursos públicos à administração do orçamento familiar.

"Como é que é na família da gente? A gente compra, faz o rancho. De preferência, depois de construir a casa ou então paga aluguel. Aí paga a conta de luz, paga água. Está todo mundo bem. Pai e mãe felizes. Os filhos, ninguém doente. Tem uma boa escola, tem espaço para praticar esporte", disse.

Pelo novo modelo, segundo Pivetta, cada parlamentar poderá escolher a política pública à qual destinará sua emenda. Os recursos serão transferidos diretamente do fundo estadual para os fundos municipais. A fiscalização, de acordo com o governador, ficará a cargo dos vereadores, a quem chamou de "fiscais do povo", além do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

Apesar da promessa de interromper o financiamento de shows com recursos de emendas parlamentares, Pivetta afirmou que o governo continuará investindo em outras iniciativas culturais.

"Ah, cultura, sim. Aí já é outra coisa", afirmou. "O Estado vai passar o recurso para os municípios, para que cada um fomente a cultura que convém para aquele município".

Pivetta chegou à eleição com o maior patrimônio declarado entre os candidatos aos governos estaduais, de R$ 575,6 milhões. O valor chamou atenção pelo crescimento em relação a 2022 e pela concentração dos recursos em fundos de investimento no exterior e participações empresariais. À Folha de S.Paulo, sua campanha afirmou que todos os bens foram regularmente declarados à Justiça Eleitoral.

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