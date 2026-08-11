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Política Cleitinho muda cenário da direita em Minas Gerais Na prática, Flávio Bolsonaro poderá ter dois palanques no primeiro turno, mas a divisão também pode enfraquecer o projeto do próprio PL

A reviravolta na disputa pelo Governo de Minas Gerais, com a entrada do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na corrida, mexeu no tabuleiro da direita e criou um cenário incômodo para o palanque do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) no estado. O presidenciável contava com a candidatura de Cleitinho para ter um palanque competitivo em Minas. Agora, porém, terá de lidar com a manutenção da candidatura do empresário Flávio Roscoe (PL), definida pelo partido pouco antes do prazo final das convenções.

Na prática, Flávio Bolsonaro poderá ter dois palanques no primeiro turno, mas a divisão também pode enfraquecer o projeto do próprio PL. Cleitinho tem maior conhecimento entre o eleitorado, enquanto Roscoe ainda busca se tornar conhecido pela maioria dos mineiros. A entrada tardia do senador, anunciada pelo Republicanos após meses de indefinição, bagunçou o cenário da direita mineira. Como o prazo para coligações já terminou, não há mais espaço para uma composição formal entre as duas candidaturas.

O presidente do PL de Minas, deputado Zé Vitor, afirmou que o partido mantém Roscoe na disputa e descartou, neste momento, uma reavaliação da candidatura. Segundo ele, PL e Republicanos mantêm respeito mútuo, mas seguirão com projetos distintos no primeiro turno. A aposta agora é em uma aproximação no segundo turno.

Para Zé Vitor, a eleição estadual e a presidencial não serão definidas na primeira etapa, o que torna necessária uma eventual união entre os grupos na fase decisiva. A reviravolta, portanto, amplia as opções de palanque para Flávio Bolsonaro, mas também fragmenta a direita mineira e pode reduzir a força de seu principal partido no estado.

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