Eleições 2026
Cleitinho: "quem ganhar amanhã eu vou procurar; precisamos pacificar o País"
Minas Gerais mantém o histórico de ser o "termômetro" definitivo das eleições presidenciais no Brasil desde a redemocratização
Governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho(Republicanos-MG) defendeu a "pacificação" do País - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), defendeu a "pacificação" do País, independentemente do resultado das eleições presidenciais neste domingo, 25.
Ele falou com jornalistas após ter votado em seu colégio eleitoral em Minas Gerais (MG).
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"Quem ganhar amanhã eu vou procurar. Por mais que eu apoie o Flávio, eu tenho obrigação de fazer isso como um governador de Minas Gerais. Tive voto tanto da esquerda quanto da direita", declarou Cleitinho Azevedo.
Minas Gerais mantém o histórico de ser o "termômetro" definitivo das eleições presidenciais no Brasil desde a redemocratização. Ou seja, quem ganha no Estado também ganha nacionalmente.