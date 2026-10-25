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Eleições 2026

Cleitinho: "quem ganhar amanhã eu vou procurar; precisamos pacificar o País"

Minas Gerais mantém o histórico de ser o "termômetro" definitivo das eleições presidenciais no Brasil desde a redemocratização

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Governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho(Republicanos-MG) defendeu a "pacificação" do PaísGovernador eleito de Minas Gerais, Cleitinho(Republicanos-MG) defendeu a "pacificação" do País - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), defendeu a "pacificação" do País, independentemente do resultado das eleições presidenciais neste domingo, 25.

Ele falou com jornalistas após ter votado em seu colégio eleitoral em Minas Gerais (MG).

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"Quem ganhar amanhã eu vou procurar. Por mais que eu apoie o Flávio, eu tenho obrigação de fazer isso como um governador de Minas Gerais. Tive voto tanto da esquerda quanto da direita", declarou Cleitinho Azevedo.

Minas Gerais mantém o histórico de ser o "termômetro" definitivo das eleições presidenciais no Brasil desde a redemocratização. Ou seja, quem ganha no Estado também ganha nacionalmente.

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