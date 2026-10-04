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eleições 2026 CNBB diz confiar em proteção de Nossa Senhora Aparecida no dia das eleições O candidato à presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, acusou a CNBB de ajudar a divulgar conteúdo falso sobre sua candidatura

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) publicou hoje na rede social X uma mensagem em que afirma confiar na proteção de Nossa Senhora Aparecida ao Brasil neste dia de eleições.

A entidade católica esteve involuntariamente envolvida no imbróglio político-jurídico envolvendo a santa.

"Confiamos nossa Pátria à proteção de Nossa Senhora Aparecida. Que Deus nos conceda sabedoria e coragem para construirmos juntos um Brasil reconciliado, soberano, justo e fraterno. #Eleições2026", afirma a conferência na postagem.



O candidato à presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, acusou a CNBB de ajudar a divulgar conteúdo falso sobre sua candidatura, de que ele retiraria da santa o título de "padroeira do Brasil", caso seja eleito.

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