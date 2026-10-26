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Eleições 2026 CNBB reconhece vitória de Lula e Alckmin e pede pacificação do Brasil e atenção aos mais pobres A instituição também pediu atenção prioritária do novo governo Lula aos mais pobres e vulneráveis

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) reconheceu nesta segunda-feira (26) a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Em carta enviada aos dois, a entidade desejou que o novo mandato "seja marcado pela sabedoria, pelo espírito de serviço e pelo compromisso com o bem comum" e destacou a necessidade de união do País.

"A polarização que atravessou a sociedade não pode determinar o horizonte do próximo período de governo. O Brasil necessita de gestos concretos de pacificação, de respeito às diferenças e de valorização das instituições democráticas", diz o documento.

A CNBB também pediu atenção prioritária do novo governo Lula aos mais pobres e vulneráveis e reafirmou a importância "do fortalecimento das instituições, do respeito à Constituição Federal, da promoção da paz social e do combate à corrupção e a toda forma de violência".

"Desejamos que o novo mandato seja uma oportunidade para fortalecer a democracia, aproximar os brasileiros e renovar a esperança daqueles que mais necessitam de atenção e cuidado", finaliza a carta, assinada pela direção da entidade.

Ao longo da campanha, o candidato derrotado à presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL), acusou integrantes CNBB de participar na disseminação de notícias falsas sobre uma suposta pretensão dele de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. A entidade negou a acusação.

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