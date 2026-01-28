A- A+

STF CNJ arquiva pedido de deputado para investigar ligação de Toffoli com resort Tayayá Corregedoria afirma que órgão não tem jurisdição para julgar procedimento disciplinar de ministros do STF

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) arquivou o pedido apresentado por parlamentar para que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli fosse investigado sobre eventual infração por elo entre o magistrado e o resort Tayayá.

O pedido feito pelo deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) foi encaminhado à Corregedoria Nacional da Justiça. No ofício, o parlamentar solicitou a instauração de procedimento para apurar uma “possível infração disciplinar” de Dias Toffoli após irmãos do ministro venderem resort para fundo ligado ao cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel.

O corregedor, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell , decidiu pelo arquivamento do pedido, citando que já há entendimento de que o CNJ não tem jurisdição para investigar o Supremo. Na prática, é um vício de origem do pedido, que já nasce inválido. Procurado, o CNJ disse que o processo está sob sigilo.

O deputado federal solicitou uma investigação de Toffoli à Procuradoria-Geral da República (PGR). O procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou pedido semelhantes na semana passada.

Na decisão pelo arquivamento, Gonet afirmou que os fatos narrados já estão em análise no âmbito do STF, com acompanhamento regular da própria Procuradoria-Geral da República. Para o chefe do Ministério Público, não há providência adicional a ser tomada pela PGR neste momento, o que levou ao arquivamento da representação.

A decisão ocorre em meio a um ambiente de desconforto em relação à condução das investigações envolvendo o Banco Master por Dias Toffoli, o que tem gerado críticas públicas à atuação do ministro e incômodo de alguns de seus pares nos bastidores do STF.

