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COPA DO MUNDO

CNJ encerra expediente às 15h em dias de jogos do Brasil na copa

Atendimento ao público será encerrado mais cedo nos dias 19 e 24 de junho

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CNJ encerra expediente às 15h em dias de jogos do Brasil na copaCNJ encerra expediente às 15h em dias de jogos do Brasil na copa - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai encerrar o atendimento ao público às 15h nos dias 19 e 24 de junho, quando a seleção brasileira entra em campo na Copa do Mundo. A alteração foi oficializada por portaria publicada na quarta-feira, 10.

Na sexta-feira, 19, o Brasil enfrenta o Haiti às 21h30, na Filadélfia. Já na quarta-feira, 24, a seleção joga contra a Escócia, em Miami, às 19h. Os jogos são válidos pela fase de grupos da Copa do Mundo.

Segundo o portal do CNJ, a Ouvidoria do órgão funciona das 9h às 19h e a seção de Protocolo, das 12h às 19h.

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A iniciativa do CNJ segue movimento que ocorre em outras esferas do País. Na quarta-feira, 9, o Diário Oficial da União publicou norma autorizando servidores públicos a saírem até três horas mais cedo nos dias de jogos da seleção

Em julho, o CNJ também terá a rotina modificada. Os prazos processuais ficarão suspensos entre os dias 2 e 31, assim como a realização de audiências e sessões do órgão. Durante esse período, o atendimento ao público externo será das 13h às 18h.

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