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justiça CNJ terá 2 meses para decidir se abre processo contra desembargador citado em mensagens de Vorcaro Corregedoria fez inspeção no gabinete de Newton Ramos nesta quinta-feira e vai avaliar se há elementos para abertura de processo disciplinar

A Corregedoria Nacional de Justiça terá 60 dias para analisar o material obtido durante uma correição extraordinária realizada nesta quinta-feira no gabinete do desembargador Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), e avaliar se existem elementos para a abertura de um processo administrativo disciplinar (PAD). O prazo poderá ser prorrogado por mais 60 dias.

A diligência começou por volta das 14h e terminou pouco depois das 17h. Segundo interlocutores da Corregedoria, não houve busca no gabinete do desembargador, como chegou a ser noticiado, mas uma correição extraordinária destinada a verificar indícios de possíveis irregularidades em processos relacionados ao setor sucroalcooleiro.

Ainda de acordo com esses interlocutores, não há, neste momento, acusação contra Newton Ramos. Ao fim da análise, caso o corregedor entenda que há elementos que justifiquem a abertura de um PAD, caberá ao plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidir sobre a instauração do procedimento.

A Presidência do TRF-1 foi avisada previamente sobre a correição. A diligência transcorreu normalmente e terminou sem intercorrências.

Em nota divulgada após o procedimento, Newton Ramos afirmou que permanece no “pleno exercício” de sua jurisdição e classificou como “natural e regular” o trabalho realizado pela Corregedoria. O desembargador disse ainda confiar na atuação do CNJ e estar à disposição para prestar esclarecimentos.

O TRF-1 também divulgou nota em que confirmou a realização da correição e afirmou que a Presidência determinou “integral colaboração” com as autoridades, assegurando acesso às dependências, informações e demais elementos institucionais solicitados.

O tribunal ressaltou ainda que o procedimento “não representa antecipação de responsabilidade” e afirmou que devem ser preservadas a presunção de inocência e as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Newton Ramos passou a ser alvo de atenção após mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Nas conversas, o desembargador aparece identificado como integrante da chamada “Turma do KN”, em referência ao ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Como mostrou O Globo, o escritório do qual Camilla Ramos, mulher do desembargador, faz parte firmou contrato com o Banco Master para atuar em processos de interesse do banqueiro, entre eles causas relacionadas ao setor sucroalcooleiro.

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