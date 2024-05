A- A+

Prevendo receber o maior número de prefeitos de todas as marchas já realizadas em Brasília, marcada para o período de 20 a 23 deste mês, a Confederação Nacional dos Municípios decidiu disponibilizar dois pisos do Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB). Um deles será destinado ao debate político, o que engloba o palco principal, e o outro reunirá as arenas temáticas e os atendimentos técnicos.

Com a expectativa de receber cerca de mais de sete mil pessoas em quatro dias de Marcha, a área total do evento será ampliada, somando cerca de 12,4 mil metros quadrados. Após fazerem o credenciamento no evento, todos os participantes terão acesso aos dois níveis. Além do palco principal, o piso político reunirá o espaço do InovaJuntos, o palco pocket e o PodCast CNM.

Também ampliou o Espaço dos Patrocinadores, que será instalado igualmente nos dois pisos. No piso técnico, os presentes encontrarão ainda as arenas temáticas, estandes e baias dos atendimentos técnicos da CNM por área. O tema do evento será Pacto Federativo: um olhar para a população desprotegida. As inscrições foram abertas desde o final do ano passado e os valores com desconto até 8 de março.

Mas ainda é possível se inscrever na XXV Marcha e garantir a participação no evento. As vagas estão sujeitas à lotação máxima. Para isso, segundo a CNM, basta acessar a página de inscrições no site oficial do evento e preencher os dados. Prefeitos de Municípios filiados e em dia com a CNM têm direito à gratuidade.

Mais informações sobre o evento e a programação estão disponíveis no portal. Além disso, a edição de Maio do Boletim da CNM, que chegará em breve nas prefeituras de todo o país, é um guia completo e contém o mapa do evento.

