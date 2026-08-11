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ELEIÇÕES 2026 CNT/MDA: Lula lidera corrida presidencial contra Flávio Bolsonaro no 2º turno, por 48% a 39% O petista também derrotaria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto em um eventual 2º turno das eleições presidenciais contra Flávio Bolsonaro (PL), que pontua 39,1%, de acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 11.

A vantagem é menor do que a observada na pesquisa de junho, quando o petista superou o senador por 49% a 37% A diferença de 12 pontos porcentuais (p.p.) em junho caiu para 9 p.p. em agosto De acordo com a sondagem, 11% declaram votos brancos e nulos, e 2% estão indecisos.

O petista também derrotaria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). A testagem foi feita de forma estimulada, ou seja, quando os entrevistados recebem uma gama de opções para avaliar.

Veja os cenários estimulados para o 2° turno:

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 47,9%;

Ronaldo Caiado: 35,9%;

Branco/nulo: 14,3%;

Indeciso: 5,1%

Lula x Romeu Zema

Lula: 49,1%

Romeu Zema: 34,9%

Branco/nulo: 11,8%

Indeciso: 4,2%

Lula x Joaquim Barbosa

Lula: 47,5%

Joaquim Barbosa: 28,9%

Branco/nulo: 11,7%

Indeciso: 4,5%

Lula x Renan Santos

Lula: 48,5%

Renan Santos: 33%

Branco/nulo: 13,6%

Indeciso: 4,9%

Lula x Augusto Cury

Lula: 48,6%

Augusto Cury: 32,4%

Branco/nulo: 13,4%

Indeciso: 5,6%

Os resultados fazem parte da 169ª rodada da pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA, e registrada sob o número BR-06935/2026 .

Foram feitas 2.002 entrevistas presenciais (domiciliares e em pontos de fluxo) entre 5 e 9 de agosto, em municípios sorteados de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

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