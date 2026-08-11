Ter, 11 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

CNT/MDA: Lula lidera corrida presidencial contra Flávio Bolsonaro no 2º turno, por 48% a 39%

O petista também derrotaria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante)

Reportar Erro
Lula e Flávio Bolsonaro são os dois principais postulantes na corrida presidencialLula e Flávio Bolsonaro são os dois principais postulantes na corrida presidencial - Foto: Evaristo Sá/AFP e Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto em um eventual 2º turno das eleições presidenciais contra Flávio Bolsonaro (PL), que pontua 39,1%, de acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 11.

A vantagem é menor do que a observada na pesquisa de junho, quando o petista superou o senador por 49% a 37% A diferença de 12 pontos porcentuais (p.p.) em junho caiu para 9 p.p. em agosto De acordo com a sondagem, 11% declaram votos brancos e nulos, e 2% estão indecisos.

O petista também derrotaria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). A testagem foi feita de forma estimulada, ou seja, quando os entrevistados recebem uma gama de opções para avaliar.

Leia também

• Governador do Amazonas se reúne com Lula para discutir efeitos do El Niño

• Hugo Motta retribui gesto do presidente e diz que apoiará candidatura de Lula à reeleição

• Pesquisas mostram Lula e Flávio Bolsonaro na liderança para 2026

Veja os cenários estimulados para o 2° turno:

Lula x Ronaldo Caiado

Lula x Romeu Zema

Lula x Joaquim Barbosa

Lula x Renan Santos

Lula x Augusto Cury

Os resultados fazem parte da 169ª rodada da pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA, e registrada sob o número BR-06935/2026 .

Foram feitas 2.002 entrevistas presenciais (domiciliares e em pontos de fluxo) entre 5 e 9 de agosto, em municípios sorteados de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter