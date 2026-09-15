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Eleições 2026 CNT/MDA: Lula oscila de 48% para 47,3% no 2º turno; Flávio Bolsonaro passa de 39,1% a 40% Instituto MDA entrevistou 2.002 eleitores entre os dias 9 e 13 de setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando as intenções de voto no segundo turno acima da margem de erro, mas viu sua vantagem diminuir, aponta pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 15. Entre o levantamento de agosto e o de agora, o petista passou de 48,0% dos votos totais para 47,3%. Flávio Bolsonaro (PL), o mais bem colocado de seus oponentes, oscilou de 39,1% para 40,0%. Brancos e nulos são 10,2% e indecisos, 2,5%. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

No cenário contra Augusto Cury (Avante), Lula caiu de 48,6% a 45,3%, enquanto o escritor subiu de 32,4% para 38,4%. Brancos e nulos oscilaram de 13,4% a 12,7% e indecisos, de 5,6% a 3,6%.

Contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista saiu de 47,9% a 46,4%, enquanto o ex-governador de Goiás foi de 35,9% para 37,3%. Brancos e nulos oscilaram de 11,7% a 13,1% e indecisos, de 4,5% a 3,2%.

No confronto com Romeu Zema (Novo), Lula oscilou de 49,1% a 47,7%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais foi de 34,9% para 34,5%. Brancos e nulos subiram de 11,8% a 15,7% e indecisos saíram de 4,2% a 3,1%.

E no quadro contra Renan Santos (Missão), Lula foi de 48,6% a 47,3%, enquanto o ativista passou de 32,4% para 33,9%. Brancos e nulos subiram de 13,4% a 15,7% e indecisos caíram de 5,6% a 3,1%

O instituto MDA entrevistou 2.002 eleitores entre os dias 9 e 13 de setembro. A pesquisa foi realizada presencialmente, em domicílios e pontos de fluxo. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06902/2026. Não foi utilizada ponderação nos dados.

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