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INVESTIGAÇÃO Coaf aponta movimentação "atípica" de R$ 19 milhões de produtora do filme "Dark Horse" O relatório do Coaf registrou que a empresa movimentou 8,9 milhões a crédito (recebeu) e 10,7 milhões a débito (pagou) entre 10 de novembro e 30 de dezembro de 2025

A Polícia Federal apontou que houve movimentação "atípica" de R$ 19 milhões nas contas da produtora Go Up, responsável pelo filme Dark Horse, no período em que ocorreram as filmagens do longa-metragem sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro.



A informação foi identificada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão de combate à lavagem de dinheiro, e consta na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, cujo sigilo foi retirado nesta quinta-feira (10).





O relatório do Coaf registrou que a empresa movimentou 8,9 milhões a crédito (recebeu) e 10,7 milhões a débito (pagou) entre 10 de novembro e 30 de dezembro de 2025. Segundo as investigações, esse período "coincide" com a época em que o filme foi gravado entre outubro e dezembro de 2025. Entre os pagamentos mapeados, estão despesas com produtoras, um hotel de alto padrão em São Paulo e uma empresa que prepara refeições.



"Assim, chama a atenção a coincidência temporal das gravações com o período da referida comunicação (10/11/2025 a 30/12/2025), bem como a natureza das despesas, que envolvem hotel de alto padrão e refeições, além de despesas com produtoras., diz trecho da decisão de Dino", diz trecho da decisão do Dino.





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