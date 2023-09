Coaf indica movimentação suspeita em conta vinculada a Carla Zambelli

A- A+

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão de combate à lavagem de dinheiro, identificou movimentações financeiras suspeitas em uma conta atrelada à deputada Carla Zambelli (PL-SP).

O relatório indica "suspeita de lavagem de dinheiro" em uma conta PayPal associada ao Movimento nas Ruas, grupo fundado por Zambelli para protestar pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

"Concluiu-se que as doações recebidas na conta PayPal da Sra. Carla caracterizam movimentação de recursos de terceiro, podendo indicar suspeita de lavagem de dinheiro", diz o relatório do Coaf.

A movimentação financeira se refere a transações da ordem de R$ 197 mil feitas entre fevereiro de 2017 e julho de 2019. O dinheiro teria sido doado à associação.

O documento foi remetido à CPMI de 8 de janeiro. A deputada entrou na mira da comissão parlamentar de inquérito após o hacker Walter Delgatti dizer que ela o contratou para tentar invadir a urna eletrônica e sistemas da Justiça em 2022.

Anteriormente, a parlamentar confirmou que fez pagamentos ao hacker para que ele fizesse "melhorias" em seu site pessoal, como a instalação de um firewall - tarefa que acabou não sendo realizada.

Essas remessas também estão sob investigação da Polícia Federal, que apura se Delgatti e Zambelli participaram de um plano para descredibilizar o sistema eleitoral do país e invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o intuito de emitir um mandado falso de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

No início de agosto, Zambelli foi alvo de um mandado de busca e apreensão, e Delgatti, de prisão preventiva.

Vaquinha

O Coaf também identificou uma transação de R$ 168 mil que caiu na conta de Zambelli em maio de 2023. Segundo o relatório, "o valor corresponde a uma vaquinha promovida pela deputada supostamente para cobrir custos com processos judiciais". A campanha tinha como meta arrecadar R$ 100 mil.

No site da vaquinha virtual, foi publicado o seguinte texto: "Carla Zambelli precisa de sua ajuda! Há um grande número de condenações judiciais contra a Deputada por defender a liberdade. Para que continue sendo sua voz no Congresso, participe dessa iniciativa".

