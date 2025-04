A- A+

anistia Cobrado pelo PL a acelerar anistia, Motta diz que momento é de "equilíbrio" e "sem falsos heroísmos" Presidente disse que irá conversar com os líderes sobre proposta, mantém ordem do dia e sinaliza cenário de indefinição

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), abriu a ordem do dia nesta terça-feira, fase da sessão na Casa em que projetos são votados, mesmo em meio as ameaças de obstrução do PL para votações.

O presidente se reuniu com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), para discutir possíveis soluções paro o projeto que anistia os presos, acusados e condenados do 8 de janeiro de 2023. Motta disse que é momento de equilíbrio e é necessário ter responsabilidade com o povo, independentemente de posições políticas.

— Não é hora de seguirmos ninguém, mas de agirmos com desprendimento político, sem mesquinhez, agirmos com altivez, mas sem falsos heroísmos. É hora de equilíbrio e pragmatismo e buscarmos acertar e não nos desviarmos para o erro fácil. O povo espera de nós responsabilidade e lealdade — afirmou Motta.

Hugo Motta afirmou ainda que o projeto da anistia será conversado com os líderes e que não há tendência para que a proposta seja pautada em comissão especial ou com urgência, quando vai direto ao plenário.

O presidente ainda fez uma referência ao projeto de reciprocidade, que permite ao Brasil responder com sanções comerciais a países que não mantenham uma relação de isonomia econômica, aprovado no Senado nesta terça-feira, e que pode pautado ainda hoje na Câmara.

— Esse episódio entre os EUA e o Brasil deve nos ensinar que nas hora mais importantes não existe um Brasil de esquerda ou direita. Nós representantes do povo temos que defender o povo acima de nossos diferentes. Que pensemos diferentes, mas não quando o nosso povo está ameaçado. Quando o povo pode correr perigo, é hora de nos unirmos. Ninguém é dono do povo, ninguém pode falar pelo povo — disse.

O relator da reciprocidade na Câmara dos Deputados é o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) que prevê uma votação rápida da proposta de resposta comercial, mesmo que o presidente Motta discorde de pautas de urgência.

— Reciprocidade pode votar hoje, se projeto chegar. Queremos votar o quanto antes. Estamos tentando convencer o PL a paralisar a obstrução nesse caso — afirmou.

