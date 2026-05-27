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Política Colóquio de direito e processo do trabalho começa nesta quinta-feira (28), no Recife Nos dois dias do evento especialistas de várias partes do país discutirão os desafios e as transformações do mundo do trabalho

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O 40º Colóquio de Direito e Processo do Trabalho, que será realizado nestas quinta (28) e sexta-feira (29), no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, zona central da cidade, contará com especialistas de várias partes do país para discutir os desafios e as transformações do mundo do trabalho a partir da capital pernambucana.

O encontro reunirá acadêmicos, magistrados, advogados e demais profissionais do direito interessados nas mudanças que impactam o universo trabalhista.

Com o tema “O novo mundo do trabalho a partir de Recife”, o evento inclui uma programação que aborda temas como inteligência artificial (IA) no direito, riscos psicossociais nas relações trabalhistas, compliance previdenciário, o uso de IA nas relações laborais e na Justiça do Trabalho e os impactos econômicos de diferentes jornadas de trabalho, como as escalas 6x1 e 5x2.

Entre os destaques estão discussões sobre jurisprudência, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e os efeitos dessas decisões nas relações de trabalho.

A programação também inclui uma conferência de encerramento sobre o futuro da justiça social, além da cerimônia de posse da nova diretoria da Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT), aberta ao público e sem necessidade de inscrição prévia.

No segundo dia, o evento segue com painéis voltados à atuação da Justiça do Trabalho, análise da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e debates sobre temas contemporâneos, como burnout digital e pejotização — assunto este que vem sendo amplamente discutido no âmbito do STF.

Posse

Durante o encontro, será realizada a posse da nova diretoria da Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT), aberta ao público, a partir das 17h do dia 28 de maio. A ABDT terá, pela primeira vez, um pernambucano na presidência da entidade.

O desembargador e professor universitário, Sergio Torres Teixeira, assumirá o comando da instituição, composta por 100 membros “imortais” e voltada ao aperfeiçoamento do ordenamento jurídico trabalhista brasileiro, por meio da publicação de estudos e da realização de eventos científicos.

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