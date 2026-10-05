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ELEIÇÕES 2026 Com 100% das seções totalizadas, Flávio tem 47,03%, Lula tem 45,16% e Cury, 2,89% Ao todo, foram registrados 119.300.788 votos válidos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu às 2h58 desta segunda-feira, 5, a apuração de votos pelo Brasil.

Com 100% das seções totalizadas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) somou 56.104 503 votos (47,03% dos votos válidos) e o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve 53 879.538 votos (45,16%), uma diferença entre eles de 2.224.965 votos (1,87 pontos porcentuais).

Os dois disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

Juntos, os demais candidatos ficaram com 9.316.747 votos (7,81% dos votos), distribuídos assim:

Augusto Cury (Avante): 3.448.569 votos (2,89% dos votos válidos);



3.448.569 votos (2,89% dos votos válidos); Renan Santos (Missão): 2.675.887 votos (2,24%);



2.675.887 votos (2,24%); Ronaldo Caiado (PSD): 2.605.148 votos (2,18%);



2.605.148 votos (2,18%); Romeu Zema (Novo): 326.488 votos (0,27%);



326.488 votos (0,27%); Samara Martins (UP): 122.911 votos (0,10%);



122.911 votos (0,10%); Hertz Dias (PSTU): 43.103 votos (0,04%);



43.103 votos (0,04%); Clariana Barão (DC): 40.043 votos (0,03%);



40.043 votos (0,03%); Edmilson Costa (PCB): 22.693 votos (0,02%);



22.693 votos (0,02%); Wilson Grassi (Democrata): 16.881 votos (0,01%);



16.881 votos (0,01%); Rui Costa Pimenta (PCO): 15.024 votos (0,01%).

Ao todo, foram 119.300.788 votos válidos.

O comparecimento foi de 125.275.835 eleitores, sendo, portanto, 2.300.798 votos em branco e 3.674.249 nulos.

Considerando o eleitorado apto de 158.745.502, a abstenção de 33 469.244 representa 21,08%, o maior porcentual desde a eleição de 1998 (21,49%).

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