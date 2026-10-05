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ELEIÇÕES 2026

Com 100% das seções totalizadas, Flávio tem 47,03%, Lula tem 45,16% e Cury, 2,89%

Ao todo, foram registrados 119.300.788 votos válidos

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Com 100% das seções totalizadas, Flávio tem 47,03%, Lula tem 45,16% e Cury, 2,89%Com 100% das seções totalizadas, Flávio tem 47,03%, Lula tem 45,16% e Cury, 2,89% - Foto: Ed Jones/AFP e Manoella Mello/Globo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu às 2h58 desta segunda-feira, 5, a apuração de votos pelo Brasil.

Com 100% das seções totalizadas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) somou 56.104 503 votos (47,03% dos votos válidos) e o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve 53 879.538 votos (45,16%), uma diferença entre eles de 2.224.965 votos (1,87 pontos porcentuais).

Os dois disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

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Juntos, os demais candidatos ficaram com 9.316.747 votos (7,81% dos votos), distribuídos assim:

Ao todo, foram 119.300.788 votos válidos.

O comparecimento foi de 125.275.835 eleitores, sendo, portanto, 2.300.798 votos em branco e 3.674.249 nulos.

Considerando o eleitorado apto de 158.745.502, a abstenção de 33 469.244 representa 21,08%, o maior porcentual desde a eleição de 1998 (21,49%).

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