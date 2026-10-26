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Eleições 2026 Com 100% das seções totalizadas, Lula teve 51,79% e Flávio, 48,21% Votação para a Presidência da República totalizou 128.236.074 votos

Com 100% das 499.248 seções totalizadas, o presidente da República reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), venceu a eleição presidencial, com 51,79% dos votos válidos (64.256.232 votos). O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ficou em segundo, com 48,21% (59.826.041 votos).

A votação para a Presidência da República totalizou 128.236.074 votos.

Os votos nominais somaram 124.082.273 (96,76%).

Os votos em branco foram 1.430.496 (1,12%) e os nulos, 2.723.305 (2,12%).

O eleitorado apto foi de 158.745.502.

O comparecimento foi de 128.236.074 eleitores (80,78%) e a abstenção somou 30.509.005 (19,22%).

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