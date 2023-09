A- A+

BRASIL Com 90% de obstrução nas artérias, Gleisi Hoffmann ganha declaração de Lindbergh antes de cirurgia Deputada e presidente do PT fará cirurgia de ponte de safena e mamária

A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), foi internada nesta quinta-feira no Hospital DF Star, em Brasília, com obstrução coronária, detectada durante um check-up. Pelas redes sociais, o namorado da petista, Lindbergh Farias, se declarou para Gleisi e confirmou a decisão dos médicos de realizar uma cirurgia para corrigir o problema.

"Meu amor está bem e vai fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio, resultado de exames feitos esta semana. Tivemos uma benção em termos descoberto a tempo e teremos uma maior ainda porque vai dar tudo certo", escreveu o petista.

Na postagem, Lindbergh aproveitou para agradecer o apoio do público e afirmou, em nome dele e da namorada, estarem "muito gratos" pelos pensamentos positivos. "Te amo", finalizou, com uma foto em que beija o rosto da deputada.

Gleisi não apresentou sintoma algum apesar de a obstrução ser grande: 90%. Os médicos decidiram deixá-la em observação durante a noite e, neste sábado, optaram pela cirurgia de revascularização do miocárdio. É a chamada ponte de safena e implante de mamária, que desviam sangue da aorta para as artérias coronárias.



Gleisi ficará internada ao menos por uma semana.

