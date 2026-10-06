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eleições 2026

Com 91 anos, Erundina é a deputada estadual mais velha eleita em 2026

Ex-prefeita de SP ocupará cadeira na Alesp

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Luiza Erundina, ex-prefeita de São Paulo, ficou na 13ª posição, com 169.567 votos, para iniciar mandato em 2027.Luiza Erundina, ex-prefeita de São Paulo, ficou na 13ª posição, com 169.567 votos, para iniciar mandato em 2027. - Foto: Jose Cruz/ Agência Brasil

Luiza Erundina (Psol) tornou-se a deputada estadual mais velha a ser eleita em todo o país no pleito de 2026.

Aos 91 anos, ela ocupará uma das 94 cadeiras da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

A ex-prefeita de São Paulo ficou na 13ª posição, com 169.567 votos, para iniciar mandato em 2027.

No estado, superou o deputado Eduardo Suplicy (PT), de 85 anos, até então o mais velho da Alesp.

Nascida no dia 30 de novembro de 1934, em Uiraúna, na Paraíba, Erundina é formada em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

É ainda mestre em ciências sociológicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP). 

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Em 1989, até então filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), foi a primeira mulher representante da esquerda a assumir o cargo de prefeita na cidade de São Paulo. Cumpriu mandato até 1992. 

Desde então, percorreu trajetória política no Congresso Nacional, tornando-se deputada federal por sete mandatos, quando:

Experiência
Para a cientista política e coordenadora executiva da Organização Não Governamental Cidadania, Estudo, Pesquisa (CEPIA), Jacqueline Pitanguy, a eleição de Erundina deve ser comemorada e respeitada. Ela concedeu entrevista à jornalista Mara Régia, da Rádio Nacional.

“Primeiro porque ajuda a quebrar a ideia do etarismo, de que as pessoas envelhecem e desaparecem. O envelhecimento pode marcar uma presença com maior sabedoria, experiência e tolerância.”

Jacqueline ressalta ainda que Erundina traz consigo bagagem de seu trabalho na área pública.

“[Reforça] sobretudo esta ideia de que no Brasil existe trânsito, mobilidade social: ela que saiu do interior do nordeste e chegou a prefeita da maior cidade do Brasil e agora vai contribuir muito com a Assembleia Legislativa de São Paulo."

Pautas
Como deputada estadual, Erundina defende os seguintes temas:  

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