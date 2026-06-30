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BRASIL Com a presença de Janja, PT aposta em encontro com católicos a três meses da eleição Presidente Luiz Inácio Lula da Silva visa ampliar a dianteira no segmento no pleito deste ano

O PT realiza nesta terça-feira o primeiro Encontro Nacional de Católicos e Católicas da legenda. A três meses das eleições, a iniciativa vai reunir lideranças do segmento de diversas regiões do país para “debater o compromisso com o bem comum, a justiça social, a defesa dos pobres e a construção de um projeto democrático-popular para o Brasil”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visa ampliar a dianteira entre católicos no pleito deste ano. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada este mês o petista tem a preferência de 53% do segmento em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que marca 40%.

O evento com lideranças católicas ocorre na sede do PT, em Brasília. A presença da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e do presidente nacional do partido, Edinho Silva, está confirmada.

No início de junho, o PT realizou um encontro semelhante voltado ao público evangélico. Na ocasião, foi divulgada uma carta política com direcionamentos adotados pela sigla, que tenta aproximação com segmentos religiosos.





A sigla optou por deixar de lado pautas de costumes — como aborto e casamento gay — do congresso da legenda voltado ao segmento evangélico. O coordenador nacional do setorial inter-religioso do PT, Gutierres Barbosa, defende que estes são temas em discussão no Congresso Nacional. Segundo ele, há o entendimento de que a gestão de Lula deve, no momento, concentrar esforços em “governar o país”.

— Existem temas centrais para nós, e vamos dialogar com os segmentos religiosos quanto a eles. Pessoas religiosas serão tratadas com respeito pelo PT. Não somos apartados das demandas religiosas. Não é só estratégia, é uma questão de pertencimento — disse Barbosa ao Globo na semana passada, quando também ressaltou a posição da sigla em defesa da ciência.

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