O novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), iniciou seu primeiro discurso após ser empossado no cargo agradecendo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo apoio e por "ter enxergado" em seu ex-ministro da Infraestrutura um candidato com potencial. Ao citar o nome de Bolsonaro, foi aplaudido por bolsonaristas na plateia da Alesp.

Tarcísio disse que o estado será "um exemplo de diálogo" e afirmou que deverá trabalhar na "construção de consensos", com "profundo respeito pelos adversários". Em um discurso com tom conciliador, afirmou "não ser dono da verdade".

O governador prometeu "pesados investimentos em infraestrutura" e combater a fome e o analfabetismo no estado.

— Apesar a pujança, temos um estado desigual e a atenção às demandas populares deve ser prioridade — disse.

Tarcísio reiterou promessas de campanha como a de terminar o Rodoanel e a de antecipar a meta de universalização dos servidos de água e esgoto no estado.

Durante a cerimônia, o novo governador também fez o juramento de respeito às leis durante o exercício do cargo. A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), derrotada na tentativa de eleição ao Senado, leu o termo de posse.

Na abertura da solenidade, o presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), anunciou luto de sete dias em homenagem à morte de Pelé, morto na tarde da última quinta-feira. Ele pediu um minuto de silêncio aos presentes no plenário Juscelino Kubitschek em solidariedade ao ídolo.

Aplausos

Tarcísio foi aplaudido quando agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro em seu discurso de posse. Alguns gritos de "mito" também foram ouvidos no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

— Na política, inicio meus agradecimentos ao presidente Jair Bolsonaro, como não poderia deixar de ser, que me lançou este desafio — disse o governador. — Que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia — disse ele, afirmando que a montagem do Gabinete após a eleição de 2018, quando foi nomeado ministro de Infraestrutura, "já havia sido ousada".

O governador, contudo, vem se distanciando do bolsonarismo desde a eleição de Lula, tentando se equilibrar no novo xadrez político brasileiro.

Alguns apoiadores de Tarcísio presentes na galeria do plenário, vestindo boina militar e calça camuflada, gritaram ataques à imprensa e à esquerda ao fim do discurso de Tarcísio. Um dos bolsonaristas repetiu o bordão: "Lula ladrão, seu lugar é na prisão". Outra apoiadora pronunciou uma prece em homenagem ao novo governador.

Acampamento

Bolsonaristas acampados em frente ao Comando Militar do Sudeste, prédio vizinho da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) estenderam faixas antidemocráticas em um dos portões do prédio que recebe a posse de Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo.

Há um acampamento no local que reúne bolsonaristas inconformados com a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As faixas pedem um golpe militar.

