Com ajuda de Eliziane Gama, Dino tenta organizar café com evangélicos

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, está empenhada em organizar um café-da-manhã com senadores evangélicos com o ministro da Justiça, Flavio Dino. Há na bancada diversos nomes resistentes ao indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas a intenção é ao menos conversar com os parlamentares, mesmo que não haja possibilidade de mudar o voto.

Eliziane é evangélica e uma das principais aliadas de Dino do Senado, tanto que ela foi indicada pelo governo para relatar a CPI. A senadora passou parte do dia de ontem telefonando e buscando pessoalmente lideranças evangélicas do Congresso para viabilizar o encontro.

Há nomes, como o da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e o senador Eduardo Girão (Novo-CE), contrários a Dino e, inclusive resistentes a realizar um encontro com Dino, entre os evangélicos congressistas.

A senadora realizou na noite de quarta-feira, 29, um jantar em sua casa para promover um amigo-secreto com a bancada feminina. Durante a brincadeira, a intenção de realizar o café-da-manhã também foi falado.

A princípio era realizar o café ainda essa semana, mas o encontro deve acontecer só no início da próxima semana, às vésperas da sabatina de Dino na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), já que muitos senadores estão fora de Brasília.

Na tentativa de vencer esse antagonismo, Dino pretende conversar com os oposicionistas e apresentar figurino menos político e mais “jurista”. O ministro da Justiça viveu embates com a oposição durante todo o governo, principalmente em função do 8 de Janeiro, o que lhe rendeu uma série de convocações para prestar esclarecimentos no Congresso. Senador licenciado, ontem disse que todos os integrantes da Casa são seus “colegas”.

